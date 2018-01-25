الأمم المتحدة تحذر الفصائل المتحاربة بجنوب السودان من انتهاك وقف العدائيات

جوبا 25 يناير 2018 ـ صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا لمجلس الأمن أن اتفاق وقف اطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان قد انتهك عدة مرات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يوفر فرصة كبيرة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بيير لاكروا يتحدث للصحفيين في جوبا 1 أغسطس 2017

وقال لاكروا إن هذه الانتهاكات من جانب الطرفين واستمرار الدعاية العدائية التي تقوم بها ضد بعضهما البعض مثيرة للقلق إذ أنها تظهر عدم وجود التزام حقيقي بالوفاء بأقوالهما وتقوض في الواقع الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى تنشيط عملية السلام.

وأضاف مسؤول السلام في الأمم المتحدة "إن أطراف النزاع في جنوب السودان يجب أن تدرك أن المجتمع الدولي لن يستمر في التسامح مع خرق الاتفاقيات التي يتم توقيعها، وأن مثل هذه الانتهاكات ستمر من دون عقاب" وحث في الوقت ذاته أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنتكهين لاتفاق وقف إطلاق النار.

يشار الى أن الصراع في جنوب السودان والذي دخل عامه الخامس أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص منذ اندلاعه بسبب الخلافات السياسية وسط الحزب الحاكم بالبلاد.

وقال كبير مسؤولي الأمم المتحدة "سيكون من الأهمية بمكان أن تشارك أطراف النزاع في جنوب السودان في منتدى تنشيط السلام بحسن نية وتقديم التنازلات اللازمة حتى يعود جنوب السودان إلى طريق السلام المستدام. ويجب على الأطراف كذلك أن تدرك أن المجتمع الدولي والمنطقة لن تستمرا في التسامح بخصوص خرق الاتفاقات الموقعة".

وحذر لاكروا من حجم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جنوب السودان والذي وصل إلى مستويات مؤسفة بحسب قوله، وزاد "لسوء الحظ فإن انتهاكات حقوق الإنسان تتفاقم بسبب الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الجناة".

وحث الرئيس سلفا كير على وضع حد لهذا الإفلات من العقاب.