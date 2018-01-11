الأمم المتحدة تحث على تمويل جهود بناء السلام في دارفور

نيويورك 11 يناير 2018- حث مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مجلس الامن الدولي على تخصيص اموال لعملية بناء السلام في دارفور، مقرا في الوقت ذاته بتحسن الوضع الأمني على الأرض بشكل ملموس.

عملية تسليم مقر (يوناميد) في الطينة بولاية شمال دارفور للحكومة السودانية 19 أكتوبر 2017 (صورة من البعثة)

وأطلع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لا كروا مجلس الأمن على التقييم المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بخصوص المرحلة الأولى لإعادة تشكيل بعثة (يوناميد) خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر 2017.

ويؤكد تقرير التقييم أنه بعد الانتصارات العسكرية ضد حركات التمرد في مايو 2017 فإن حكومة السودان تحكم سيطرتها على جميع أنحاء دارفور، لافتا إلى أنه تمشيا مع خطة تخفيض العملية المختلطة التي صدرت في يونيو الماضي فقد تم تسليم 11 موقعا الى الحكومة منذ 31 اكتوبر، أي قبل شهرين من الموعد النهائي المحدد، إلا أن الدبلوماسي الفرنسي أكد أن الوضع في جبل مرة لا يزال استثناء نظرا لوجود بعض الجيوب التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الضعيفة والمشرذمة وبعض الجماعات المتمردة الأخرى التي تعمل كمرتزقة في البلدان المجاورة.

وكشف مسؤول الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية قدمت إخطارا بتاريخ 7 يناير بتخصيص أراضي لموقع فريق قولو على الرغم من أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل بشأن إنشاء الموقع بشكل فعلي، منوها إلى أنه استنادا على هذه الخطوة فإنهم يتجهون نحو تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة التشكيل، داعيا إلى النظر في مفهوم جديد للبعثة مع أولويات معدلة قبل تجديد الولاية في يونيو المقبل.

وأوصى كذلك بالنظر في مسألة تخصيص الأموال لدعم عملية بناء السلام في دارفور باعتبارها "مسألة ذات أولوية عليا"، وزاد "ينبغي أن تعامل الدول الأعضاء التمويل من أجل جهود بناء السلام في دارفور كقضية سياسية ذات أولوية عليا لحماية الانجازات التي تحققت حتى الآن في السلام وتجنب الانتكاس إلى الصراع".

ولم يحدد مسؤول الامم المتحدة خططا يمكن للأمم المتحدة ان تمولها، الا ان برنامج الامم المتحدة للبيئة وصف التصحر بأنه أكبر مشكلة بيئية في السودان والتي دفعت النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في دارفور الى النزاع العنيف.

ولفت لا كروا إلى أنه حتى إذا لم يكن هناك نزوح جديد في دارفور فإن هناك 2.7 مليون نازح من بينهم 2.1 مليون بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء دارفور و1.6 مليون يعيشون في المخيمات، مشيرا الى عودة اللاجئين مؤخرا من الدول المجاورة وخاصة جمهورية افريقيا الوسطى، قائلا "ان عدم الامن والخدمات الاساسية وسبل العيش المستدامة في مناطق العودة بالإضافة الى القضايا المتعلقة بملكية الأراضي اصبحت عقبات رئيسية امام العودة".