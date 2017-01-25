الأمم المتحدة تحث على إنهاء أعمال العنف في جنوب السودان

جوبا 25 يناير 2017 - دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان لانهاء القتال ونشر قوات الحماية الإقليمية في البلاد بصورة فورية.

استخدم الطرفان المتحاربان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات في جنوب السودان

وحث الأعضاء في بيان صدر الإثنين سلطات جنوب السودان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة دون عوائق.

وفي تصريحات عقب الاجتماع المغلق الذي عقده أعضاء المجلس مع رئيس مفوضية مراقبة اتفاق السلام بدولة جنوب السودان فستوس موغاي ، حذر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن الدولة الوليدة تواجه العنف المتواصل، وأردف "اعتقد ان هذا كان علامة على أن الأمور صعبة للغاية بالنسبة لاتفاق سياسي،"

ويأتي ذلك بعد شهور من تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ من وقوع إبادة جماعية محتملة في جنوب السودان.

وينزلق جنوب السودان في دوامة من العنف منذ ديسمبر 2013 عندما اندلعت خلافات سياسية بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار.

من جانبه أكد السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، والذي يشغل رئيس مجلس الأمن، أن أعضاء المجلس يدعمون بقوة عملية الحوار الوطني الشامل في جنوب السودان،

مضيفاً أن مجلس الأمن كذلك يدعم جهود دول المنطقة وكذلك الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إنشاء محكمة مختلطة في البلاد لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الأبرياء.

وفي أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الأمن على نشر قوة قوامها 4,000 من قوات حفظ السلام إضافية بعد تجدد الاشتباكات في يوليو بالعاصمة جوبا ما أدى إلى مقتل مئات الاشخاص وتشريد الآلاف.