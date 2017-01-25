 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) 2017

الأمم المتحدة تحث على إنهاء أعمال العنف في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 25 يناير 2017 - دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان لانهاء القتال ونشر قوات الحماية الإقليمية في البلاد بصورة فورية.

JPEG - 74.6 كيلوبايت
استخدم الطرفان المتحاربان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات في جنوب السودان

وحث الأعضاء في بيان صدر الإثنين سلطات جنوب السودان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة دون عوائق.

وفي تصريحات عقب الاجتماع المغلق الذي عقده أعضاء المجلس مع رئيس مفوضية مراقبة اتفاق السلام بدولة جنوب السودان فستوس موغاي ، حذر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن الدولة الوليدة تواجه العنف المتواصل، وأردف "اعتقد ان هذا كان علامة على أن الأمور صعبة للغاية بالنسبة لاتفاق سياسي،"

ويأتي ذلك بعد شهور من تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ من وقوع إبادة جماعية محتملة في جنوب السودان.

وينزلق جنوب السودان في دوامة من العنف منذ ديسمبر 2013 عندما اندلعت خلافات سياسية بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار.

من جانبه أكد السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، والذي يشغل رئيس مجلس الأمن، أن أعضاء المجلس يدعمون بقوة عملية الحوار الوطني الشامل في جنوب السودان،

مضيفاً أن مجلس الأمن كذلك يدعم جهود دول المنطقة وكذلك الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إنشاء محكمة مختلطة في البلاد لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الأبرياء.

وفي أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الأمن على نشر قوة قوامها 4,000 من قوات حفظ السلام إضافية بعد تجدد الاشتباكات في يوليو بالعاصمة جوبا ما أدى إلى مقتل مئات الاشخاص وتشريد الآلاف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.