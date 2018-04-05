الأمم المتحدة تدين استمرار العدائيات في جنوب السودان

جوبا 5 أبريل 2018 ـ طالب منسق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة ألين نوديهو بضرورة أن تتوصل الأطراف المتورطة في نزاع جنوب السودان الى تسوية سياسية والسماح بسيادة السلام في الدولة الوليدة.

أطفال يتجولون في معسكر للنازحين بقاعدة لـ (يونيمس) في جوبا بتاريخ 9 يناير 2014 (AFP)

وأضاف أن المواطنين لا يشعرون بالأمن وغير قادرين على العودة إلى أراضيهم وعاجزين عن الإنتاج. وزاد "يجب توفير الأمن حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية".

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حوالي مليوني نازح ومليونان ونص لاجئ في دول الجوار.

وقال المسؤول الأممي رفيع المستوى في بيان الخميس إن "مشاركة النساء والأطفال الذين يشكلون 85% من إجمالي النازحين واللاجئين يعتبر ضروريا لعملية السلام.. إن مشاركة النساء ضروريا لعملية سلام مستدامة. وإذا لم تشارك النساء في عملية الحوار للسلام فإن هذا يجعل من العملية غير قابلة للاستمرات".

ووفقا للأمم المتحدة فإن الصراع وعدم الاستقرار في جنوب السودان أدى إلى مجاعة مدمرة وترك اكثر من 7 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقال نوديهو "إننا نخطط لمنهج متعدد القطاعات لتقديم المساعدة، لا نتحدث فقط بشأن المساعدة الغذائية لكن عن نظام متكامل.. إذا بدأنا العمل الآن وتلقينا الدعم الآن فإننا نستطيع أن نخدم عددا كبيرا من المواطنين. مع الدعم الكامل فإن خطة الاستجابة الإنسانية والتي تبلغ 1.76 مليار دولار لجنوب السودان ستقدم المساعدة لحوالي 6 ملايين شخص في البلاد".