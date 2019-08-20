الأمم المتحدة: تراجع العنف ضد عمال الإغاثة في جنوب السودان

جوبا 20 اغسطس 2019- قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة الاثنين إن أعمال العنف ضد عمال الإغاثة في جنوب السودان انخفضت بشكل كبير.

لاجؤون من جنوب السودان يحملون مواد اغاثة في الطريق لمعسكر بيديبيدي للاجئين، شمال أوغندا (صورة لـ UNHCR)

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نودهو "نحن ممتنون لأنه منذ بداية 2019، لم نشهد أي خسائر في الأرواح في المجتمع الإنساني".

وأضاف المسؤول الأممي، أثناء حديثه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن الأمن لعمال الإغاثة تحسن بشكل كبير في العام الماضي.

ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المخاطر التي تواجهها العاملات في مجال المعونة اللائي يواجهن في كثير من الأحيان مخاطر العنف الجنسي والتمييز.

وشدد نودهو على أن "أملنا هو أن يستمر الوضع الأمني في التحسن للسماح للمواطنين بالبدء في إعادة بناء حياتهم".

في غضون ذلك، حث كبير مسؤولي الأمم المتحدة أطراف اتفاق السلام على تنفيذ الاتفاق وضمان عودة الاستقرار إلى البلاد.

ولقى ما لا يقل عن 112 من العاملين في المجال الإنساني مصرعهم منذ انزلاق جنوب السودان في الحرب الأهلية في أواخر 2013، وفقًا للمسؤولين.

وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية في أواخر 2013 وخلق الصراع واحدة من أسرع أزمات اللاجئين نمواً في العالم.