الأمم المتحدة تستعد لتدشين ممر رابع لإغاثة دولة الجنوب عبر السودان

الخرطوم 24 نوفمبر 2017 ـ قالت الأمم المتحدة إنها بصدد فتح ممر إنساني رابع نهاية نوفمبر الحالي إلى دولة جنوب السودان عبر السودان لتضاف إلى 3 ممرات أخرى لتوصيل الإغاثة للسكان الذين تتهددهم المجاعة في الدولة الوليدة.

قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

وفي أبريل الماضي تم فتح ممر "الأبيض ـ المجلد ـ أويل" لإيصال المساعدات وقبلها تم فتح ممر "الأبيض ـ بانتيو"، مضافا الى ممر أساسي عبر ولاية النيل الأبيض.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، فتحها ممراً إنسانياً رابعاً نهاية الشهر الجاري، لنقل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الجوع في جنوب السودان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) إن "المرحلة الأولى من عمل الممر تبدأ آخر نوفمبر".

وأشارت "أوتشا" إلى أنه تم تحميل 200 طن متري تجريبياً، وسيبدأ تنفيذ نقلها بعد الموافقة النهائية من الحكومة السودانية.

ولفتت إلى وجود أربعة ممرات حالياً تقدم الإمدادات الإنسانية إلى جنوب السودان، ثلاثة منها استخدمت في العام الجاري.

وأعلنت عن تقديم 42.557 طناً مترياً من المساعدات من أصل 97.259 طناً مترياً خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 1.2 مليون شخص متضرر في جنوب السودان.

وأدى الصراع المسلح في جنوب السودان المندلع منذ ديسمبر 2013، إلى تشريد ونزوح 1,3 مليون شخص خارج مناطقهم اضافة الى تعقيد عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد اندلاع العنف في جنوب السودان ظل برنامج الأغذية العالمي ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.