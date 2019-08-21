الأمم المتحدة: تضرر 171 ألف شخص من الأمطار بالسودان‎

الخرطوم 21 أغسطس 2019 - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء، تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.

المياه غمرت مئات المنازل في الجيلي شمال الخرطوم .. صورة لابراهيم نقد الله من صفحة "التجمع الاتحادي"

وذكر تقرير للمكتب الأممي، تلقته "سودان تربيون"، أن "ما يقدر بـ 171 ألف و700 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية سودانية".

وأوضح بأن 22 ألفا و634 منزلا تدمرت، بينما أصيب بالتلف 11 ألفا و702 منزلا".

وأشار المكتب الأممي في تقريره، إلى أن غالبية المتضررين يحتاجون إلى "مأوى عاجل ومستلزمات منزلية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس الماضي، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن الوزارة قولها إن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول".

وأضافت أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.

وفي 15 أغسطس 2018، أعلنت السلطات السودانية مصرع 43 شخصا، جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات البلاد.