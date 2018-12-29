 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 كانون الأول (ديسمبر) 2018

الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في مقتل متظاهرين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 ديسمبر 2018- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السودان بإجراء "تحقيق شامل" حول مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان بسبب الأوضاع الاقتصادية، بعدما أقرت الحكومة السودانية بمقتل 19 شخصا خلال المظاهرات بينهما شرطيان.

JPEG - 31.3 كيلوبايت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن غوتيريس "يناشد جميع الأطراف في السودان التزام الهدوء وضبط النفس"، مطالبا السلطات السودانية بإجراء "تحقيق شامل في الوفيات والعنف"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة، السبت.

وأفاد البيان بأن الأمين العام للأمم المتحدة "يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك العنف والوفيات المبلغ عنها".

وأضاف البيان أن غوتيريس يقدم تعازيه إلى "جميع من فقدوا أحباءهم في العنف"، مؤكدا على "ضرورة حماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكانت السلطات السودانية أعلنت، الخميس، أن 19 شخصا قُتلوا، بينهم 2 من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي تحدثت فيه منظمة العفو الدولية عن مقتل 37 متظاهرا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ما هي الخطوة القادمة 2018-12-27 09:26:17 ياسر عرمان نجري إتصالات مثل غيرنا من القوى السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى مركزٍ موّحدٍ لقيادة الانتفاضة، تحتاجه الانتفاضة مثل احتياجنا للماء، وقد حدث تقدمٌ حثيث بالتفاهم الذي تم بين نداء السودان وقوى الاجماع، وظهور (...)

ديسمبر 2018 ثورة في مرآة الحاضر والماضي 2018-12-26 08:05:05 بقلم : مني اركو مناوي قد اختلف مع الكثير في تسمية وتعريف الحراك الذي يجري الآن في المدن السودانية ، بعضنا وخاصة الطبقة المثقفة والسياسية منها فضلت ان تقف عند (ثورة الجياع ) ولم تتقدم كثيراً لربط الاحداث بالازمة السياسية (...)

١٩ ديسمبر الثانية : هل من جديد ، وما المطلوب ؟ 2018-12-24 18:28:45 بقلم : محمد عتيق ‏كانت الأولى كما هو معروف هو اليوم الذي توحد فيه نواب الشعب بالاجماع وأعلنوا استقلال السودان من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) والثانية هي الماثلة أمامنا الان (‏19 ديسمبر 2018) : ( ١ ) ‏الجيل الذي ‏أعلن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.