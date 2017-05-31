الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لتوفير احتياجات ملايين السودانيين

الخرطوم 31 مايو 2017- اطلقت الامم المتحدة الاربعاء خطة إنسانية، تسهدف توفير الإحتياجات لـ 4.8 مليون شخص في السودان بكلفة 804 ملايين دولار للعام 2017 تمنح الاولوية فيها للتدخلات المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الجديدة.

مسؤولو الحكومة السودانية والأمم المتحدة أثناء تدشين خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016..الثلاثاء 12 يوليو 2016 صورة لـ(سودان تربيون)

وقال المنسق المقيم للامم المتحدة عبد الله الفاضل، في مؤتمر صحفي الاربعاء، ان الاحتياجات الانسانية في السودان لا تزال كبيرة سيما وأن البلاد لا زالت تشهد نزوحا سقدر بحوالى 2.3 مليون نازح، كما يواجه ملايين السكان الاخرين فيها مشكلة عدم استتباب الامن الغذائي وسوء التغذية الحاد والحاجة الي الخدمات الصحية والمياه.

وتاتي الخطة ضمن الاستراتيجية الانسانية متعددة السنوات 2017- 2019 لتلبية الاحتياجات الانسانية باستخدام نهج متعدد السنوات بهدف تخفيض مستدام للاحتياجات ومواطن التعرض للمخاطر التي أطلقتها الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السودانية وعدد من الشركاء الدوليين .

وابان الفاضل ان الاستراتيجية سترتبط باطار الامم المتحدة للمساعدات الانمائية لتعزيز المواءمة بين الاهداف الانسانية والانمائية لوضع الحلول الدائمة لقضايا النازحين واللاجئين.

وينفذ الخطة 79 من الشركاء الدوليين منهم 9 من وكالات الامم المتحدة و46 منظمة وطنية و24 منظمة اجنبية