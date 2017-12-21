الأمم المتحدة تعلن عودة 8 عمال اغاثة فقدوا في جنوب السودان

جوبا 21 ديسمبر 2017-أعلنت الأمم المتحدة عودة ثمانية من عمال الاغاثة سالمين فقدوا بعد نزاعات اندلعت في جنوب السودان قبل ايام قليلة.

وأشاد منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نوديهو في بيان أصدره الأربعاء بجهود الذين ساهموا في عودة عمال الاغاثة التابعين لمنظمات غير حكومية خاصة الجهود التي بذلها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان " أن منسق الشؤون الإنسانية يذكر جميع الأطراف بالتزاماتها لاحترام حيادية العمليات الإنسانية الجارية وتسهيل حركة الأعمال الإنسانية بدون عوائق لتقديم المساعدات المنفذة للحياة للمتضررين ".

ولفت البيان إلى أن هذه المنظمات تقدم الطعام والمساعدات الصحية ووسائل كسب العيش والتدخل في المناطق التي تشهد عدم الأمن الغذائي.

ونفى المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة النائب السابق رياك مشار تقارير أشارت أن عمال الاغاثة كانوا في قبضة قواته.

وأضاف لام بول غابرييل في بيان الاربعاء "تنفي حركة مشار جميع الادعاءات التي أطلقها نظام جوبا والتي تدعي أن قواتنا قامت باختطاف عمال الاغاثة. أن الحركة تدافع عن حياة المدنيين والممتلكات في جنوب السودان لأن حكومة جوبا فشلت في القيام بذلك ".

وفى بيان صدر الثلاثاء قال نودهو ان أحد العاملين الدوليين وخمسة من عمال الاغاثة الوطنيين فقدوا الاحد اثناء سفرهم بين راجا وواو حيث كانوا يعملان.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن تسعة من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان في نوفمبر وحده.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90 من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان منذ بدء الصراع في جنوب السودان 2013.