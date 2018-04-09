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الأمم المتحدة تغلق معسكراً للاجئين التشاديين في دارفور

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الخرطوم 9 أبريل 2018 ـ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الإثنين، إغلاق معسكر للاجئين التشاديين بولاية وسط دارفور غربي السودان بعد عشرة سنوات من الاستضافة.

وأفاد بيان للمفوضية تلقته (سودان تربيون) أن معسكر (مكجر) بوسط دارفور سيتم إغلاقه بعد مغادرة آخر فوج من اللاجئين التشاديين الى بلادهم طوعاً بمساعدة المفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية.

وأضاف البيان "تم تزويد 500 لاجئ تشادي كانوا يقيمون في معسكر (مُكجر) بحزم مساعدات العودة الانسانية والمواصلات إلى احدى مراكز الاستقبال في شرق تشاد حيث ستقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحكومة تشاد مساعدات إضافية بغرض إعادة إدماجهم".

وأشار الى أن المفوضية ومعتمدية اللاجئين تقومان الآن باتخاذ الترتيبات النهائية لتسليم أرض المعسكر والمرافق المقامة عليها إلى السلطات المحلية والمجتمع المضيف.

وأنشأ معسكر (مكجر) للاجئين في عام 2006 بعد أن هرب اللاجئون التشاديون إلى المنطقة في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية بين الحكومة والمعارضة في تشاد .

ومنذ ذلك الحين وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة انقاذ الطفولة السويدية تمكن اللاجئون من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثلهم مثل المجتمع السوداني المستضيف والنازحين كما تم ايضا تزويدهم بخدمات الحماية والمواد غير الغذائية والطعام.

ووقعت حكومتا السودان وتشاد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اتفاقا ثلاثياً فى مايو من العام 2017 من أجل توفير إطار قانوني للعودة الطوعية للاجئين التشاديين في دارفور.

وعبرت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، نوريكويوشيدا عن تقديرها لحكومة السودان وسكان دارفور لترحيبهم واستضافتهم للاجئين التشاديين أكثر من عقد من الزمان".

ويعيش أكثر من 8300 لاجئ تشادي في السودان، قالت المفوضية إنها ستستمر في مساعدة بقية اللاجئين التشاديين الذين يرغبون في العودة الطوعية خلال العام 2018.



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