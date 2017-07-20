 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 20 تموز (يوليو) 2017

الأمم المتحدة تفكر بإنشاء قاعدة جديدة في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 20 يوليو 2017 ـ قالت الأمم المتحدة إنها تعتزم فتح قاعدة جديدة في منطقة يأي التي يضربها النزاع في جنوب السودان إذا سمحت الأطراف المتحاربة لقوات حفظ السلام التابعة لها بالدخول بدون قيود إلى القرى الناشئة.

JPEG - 34.4 كيلوبايت
جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس)

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) ديفيد شيرر إن هناك عدة شروط يجب الإيفاء بها أولا قبل أن تلتزم البعثة بإنشاء قاعدة جديدة، بما في ذلك ضمان وصول قوات حفظ السلام إلى المناطق الواقعة خارج المدينة وتعاون السلطات المحلية، وعملية السلام الشعبية التي تكون شاملة للجميع.

وأضاف شيرر "يجب أن تتحدث مع أصدقائك وكذلك أعدائك أو لن يكون هناك سلام".

وأصبحت منطقة ياي، وهي منطقة زراعية وكانت تتمتع نسبيا بالسلام، متقلبة في عام 2016 عندما اندلع العنف بين الحكومة وقوات المعارضة التي سعت للسيطرة على المنطقة بسبب موقعها الاستراتيجي.

وأفادت تقارير أن معظم السكان هربوا وتركوا مدينة ياي وأصبحت كأنها مدينة أشباح حيث ترزح تحت العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر المدقع.

ومع ذلك أعرب المسؤول الأممي عن مخاوف من أن منطقة ياي، سلة الغذاء لجنوب السودان سابقا، تحتاج الآن إلى المعونة الغذائية، وزاد "كل ما نريده هنا ومع ذلك تم تدمير المنطقة وفر 70% من السكان إلى مخيمات اللاجئين.. إنها مأساة حقيقية لذلك كل ما يمكننا القيام به محاولة دعم إعادة ياي الى ما كانت عليه وسوف نحاول ونفعل".

من جانبهم قال أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لولاية ياي إن القادة المسيحيين والمسلمين يدعمون إنشاء قاعدة جديدة للأمم المتحدة في المدينة لتوفير الحماية والمساعدة على بناء سلام دائم.

وقال رئيس المجلس نفتالي هاسن "إن هناك مظاهر قليلة على وجود سيادة القانون في البلدة وتم التسامح مع العديد من الجرائم بدلا من ملاحقتها قضائيا وهذا ما أدى إلى انهيار بين الحكومة والشعب، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة الثقة مرة أخرى".

وأكد المسؤول الحكومي أنه في حين تم توقيع اتفاق سلام محلي الشهر الماضي إلا أن الأمل ضعيف في السلام الدائم أو الانتعاش من منطقة ياي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحركة الشعبيَّة-شمال تقويم المسار من الاتجاه الضار (1 من 2) 2017-07-18 22:47:21 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في البدء كانت الاستقالة في آذار (مارس) 2017م تقدَّم القائد عبد العزيز آدم الحلو باستقالة إلى مجلس التحرير الإقليمي في جبال النُّوبة – تناولت فيما تناولت – تغييب (...)

مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (2) 2017-07-16 23:42:58 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@outlook.com (1) مهما كان جهد التحري والتقصي الذي تبذله للوصول الى خفايا وأسرار المؤامرات والانقلابات والغزوات في تاريخ السودان الحديث، ومدى قناعتك بأنك وقفت على كل شاردة وواردة، (...)

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.