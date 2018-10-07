 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

الأمم المتحدة تقر بإنخفاض عدد النازحين في السودان بنسبة 92%

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 أكتوبر 2018 ـ أقرت الأمم المتحدة بانخفاض عدد النازحين في السودان بنسبة 92% خلال العام 2018 بسبب هدوء الأوضاع في إقليم درافور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

JPEG - 56.5 كيلوبايت
نازحون من شرق جبل مرة بمعسكر (زمزم) في شمال دارفور.. صورة لـ(سودان تربيون)

وتقاتل القوات الحكومية حركات مسلحة في المنطقتين منذ يونيو 2011 وفي دارفور منذ العام 2003.

وأكدت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية بالسودان قيو يوب سون أنه منذ العام 2016 هدأت الأوضاع في دارفور والمنطقتين ما أدى إلى انخفاض عدد النازحين.

وقالت خلال ورشة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لتقييم الإستراتيجية الإنسانية متعددة السنوات وخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، الأحد، إن العام 2018 شهد نزوح حوالي 25 ألف فقط ما يعني أن عدد النازحين قد انخفض بنسبة 92%".

وأوضحت سون أن عدد العائدين إلى قراهم ازداد وبلغ أكثر من 300 ألف خلال هذا العام.

وأشارت إلى استضافة حكومة السودان للاجئي دولة جنوب السودان منذ العام 2013، وأن هذا العدد ازداد في العام الماضي، مؤكدة أن السودان من بين الدول التي طبقت إستراتيجية متعددة السنوات والتي تؤكد كيفية مساعدة المحتاجين المتأثرين بالنزاعات.

وذكرت أن نسبة الوصول إلى المستهدفين في الخطة أقل في العديد من القطاعات، ويرجع ذلك إلى انخفاض التمويل والقيود الأخرى.

وأفادت أن الخطة تستهدف 4.1 مليون شخص وتم الوصول إلى 2.8 مليون شخص بمساعدات الغذاء ووسائل كسب العيش والوصول إلى 4.3 مليون شخص بالقطاع الصحي و2.9 مليون شخص في مجال خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة.

ونوهت إلى تقديم المساعدات إلى حوالي 300 ألف شخص في مجال التعليم و300 ألف مساعدات غير غذائية وتقديم الحماية والمساعدة والدعم لحوالي 820 ألف شخص و500 ألف لاجئ لأشكال مختلفة من المساعدات والإغاثة.

من جانبه أكد مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم أن السودان تجاوز كثيراً من المراحل السابقة في العمل الإنساني وتم الانتقال إلى مرحلة الأمن والاستقرار الأمر الذي يتطلب العمل الجاد للانتقال من المساعدات الطارئة إلى مرحلة البناء وإعادة الإعمار.

وقال إن الورشة تؤكد أن الحكومة صاحبة المبادرة والمالكة للخطة لتنسجم التدخلات الدولية مع الإستراتيجية والسياسات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية.

وتوقع أن تصل نسبة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 إلى أكثر من 50%، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن الاستجابة بما نسبته 35% للنصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى موافقة الحكومة على المبادرة الأممية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمنطقتين، وأنهم في انتظار موافقة الحركة الشعبية ـ شمال، على هذه المبادرة.

وتابع "الحكومة ستستمر في مثل هذه الورش لمعالجة السلبيات وتطوير الايجابيات في الخطط الإنسانية المختلفة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجنرال جيمس أجونقا ماوت وجه الجنوبي المضيء 2018-10-06 22:31:45 ياسر عرمان للجنوبي وجهان مثل القمر مضيء ومظلم، وكالات الأنباء العالمية ودعاية أنظمة الخرطوم سرعان ما تصطاد وجهه الذي تريد في أزمنة الحرب، على مدى نصف قرن أو يزيد، وأنظمة الخرطوم حينما تبرز وجه الجنوبي الذي تريد تبرز وجهها (...)

من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.