الأمم المتحدة تندد بمقتل 3 عمال مساعدات في جنوب السودان

جوبا 30 أكتوبر 2019- دان مسؤول تابع للأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، الأربعاء، مقتل ثلاثة موظفين يعملون لحساب منظمة "الهجرة الدولية"، خلال مواجهات مسلحة في منطقة موروبو بولاية "غرب الاستوائية" (جنوب)، الأحد الماضي، وطالب بتقديم الجناة إلى العدالة فوراً.

وقال آلان نواندينهو، مسؤول مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان أوردته "الأناضول": "لقي ثلاثة متطوعين تابعين لمنظمة الهجرة الدولية مصرعهم، إثر اندلاع مواجهات بين مجموعتين مسلحتين، صباح الأحد، في منطقة موروبو، وهم امرأة ورجلان، كما جُرح اثنان من المتطوعين، ولا يزال أحدهم مفقوداً".

وكان المتطوعون يعملون ضمن فريق تابع للمنظمة في نقاط فحص مرض إيبولا على الحدود بين جنوب السودان وأوغندا.

وأضاف نواندينهو أن "العاملين في مجال المساعدات الإنسانية يعرّضون حياتهم للخطر يومياً، لتقديم الخدمات الضرورية لمواطني جنوب السودان، لذلك يجب على السلطات ضمان أمنهم وسلامتهم الشخصية".

وقالت منظمة الهجرة في بيان، إن "المتطوعين في المنظمة رجل وامرأتان، أصيبوا في تبادل إطلاق النار خلال اشتباكات اندلعت الأحد، في مقاطعة موروبو بالمنطقة الاستوائية الوسطى".

كما أصيب متطوعان آخران، بينما اختطفت متطوعة وابن امرأة قتلت. ووفقاً للبيان، علّقت المنظمة عمليات فحص فيروس إيبولا في خمسة مواقع على طول الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.