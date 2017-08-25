الأمم المتحدة: جيش جوبا يسيطر على باقاك والقتال مستمر حول المنطقة

واشنطن 25 أغسطس 2017 ـ أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الخميس لمجلس الأمن الدولي أن القوات الحكومية في جنوب السودان تسيطر على مقر المتمردين بالقرب من الحدود الإثيوبية.

مواطن داخل سوق مدينة ملكال بعد القتال الضاري بين المتمردين والحكومة ـ 30 ديسمبر 2013 ـ وكالات

وتضع هذه التصريحات حدا للتقارير المتضاربة من الجانبين المتحاربين في جنوب السودان التي يدعي كل طرف فيها أنه يسيطر على باقاك منذ 7 أغسطس عندما هاجمت القوات الحكومية معقل المتمردين في البلدة الحدودية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، القاسم وين، إن الوضع الأمني في منطقة أعالي النيل ما زال مصدر "قلق خطير".

وأضاف "في الوقت الذي نجحت فيه جهود الجيش الشعبي لتحرير باقاك، مقر قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان ـ جناح مشار، فإن القتال حول باقاك وعلى طول ماثيانق مستمر ولا يزال المدنيون في المنطقة مشردون بما في ذلك تدفق البعض كلاجئين الى إثيوبيا".

ولفت مسؤول الأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات استؤنفت بين الجيش الحكومي والمتمردين في منطقة كاكا الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وأشار إلى انعدام الأمن في منطقة الاستوائية حيث يقاتل المتمردون الموالين للنائب الاول للرئيس السابق ضد قوات الحكومة، مشددا أن مثل هذه الحوادث تؤثر بشكل مباشر على وصول العمليات الانسانية الى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة.

وأكد وين أن هنالك تقدم محرز بشأن المفاوضات المتعلقة بإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.

من جانبه أكد سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة أكوي بونا ملوال أن حكومته لم تعرقل وصول أي منظمة إنسانية إلى المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، وأثنى على حكومة إثيوبيا لما قامت به من إجراءات عاجلة لعقد اجتماعات أمنية ومنع أولئك الذين يرغبون في استخدام حدودها كقاعدة انطلاق لشن هجمات في جنوب السودان.

وفيما يتعلق بقوة الحماية الإقليمية، جدد سفير حكومة جوبا أن حكومته وافقت على العمل عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد" من أجل التنفيذ السلس لتفويض تلك القوات في جنوب السودان.

من جهته قال رئيس المفوضية المشتركة لمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان فيستوس موغاي إن منتدى السلام أنشئ من أجل تحقيق ثلاثة أهداف وهي أولا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا الإشراف على التنفيذ الكامل والشامل لاتفاق السلام، وثالثا وضع جدول زمني واقعي لإجراء انتخابات في جنوب السودان.

وأضاف "يجب أن نتكلم بصوت واحد الى قادة البلاد ووضع عواقب واضحة للمفسدين وضمان التمويل الكافي لعملية التنشيط".