الأمم المتحدة: فرار آلاف اللاجئين من جنوب االسودان إلى أوغندا

جوبا 27 ديسمبر 2016 ـ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن تزايد أعداد الفارين من جنوب السودان إلى أوغندا، مشيراً الى أن حوالى 7,047 شخص تم تسجيلهم بتاريخ 13 ديسمبر.

أجانب يحاولون الفرار من الحرب في جنوب السودان وخلفهم سيارة مدمرة وبعض المقاتلين

وقال (أوتشا) في تقرير تحصلت عليه (سودان تربيون) الإثنين "إن اللاجئين الذين يصلون حديثا إلى أوغندا، 86% من النساء والأطفال، يواجهون الرحلات الطويلة والصعبة بحثاً عن الأمان".

ولفت التقرير الى أن الغالبية العظمى من اللاجئين يصلون إلى أوغندا عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، في حين وصل أكثر من 4,000 شخص إلى أوغندا عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأجبر تجدد إندلاع العنف بين القوات المتناحرة في العاصمة جوبا يوليو الآلاف إلى الفرار من الدولة الوليدة إلى البلدان المجاورة.

وطبقاً لوكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن العديد من اللاجئين غادروا جنوب السودان بسبب الوضع الأمني المتدهور، بما في ذلك القتال في مناطق ياي وندوروبا ونهب الممتلكات ونشر الإشاعات بهجمات وشيكة من قبل المجموعات المسلحة.

وأضاف التقرير "بالإضافة إلى أولئك الذين يفرون إلى أوغندا، هناك عددا متزايدا من المواطنين يفرون إلى كينيا من مناطق مثل لينيا وياي وجوبا وتوريت".

ويلفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه ومنذ يوليو 2016 وصل أكثر من 394,500 شخص من جنوب السودان إلى أوغندا ليصل العدد الإجمالي للاجئين هناك إلى أكثر من 584,000 شخص، مضيفاً "هناك الآن أكثر من 92,000 لاجئ سوداني جنوبي في كينيا".

وتسبب القتال وانعدام الأمن في عمليات النزوح والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في منطقة الاستوائية الكبرى.

ونوه التقرير أن النازحين في ياي والمناطق المحيطة بها غير قادرين على الحركة بحرية بسبب نقاط التفتيش على طول الطرق الرئيسية.

في غرب الاستوائية هناك ما يقدر بـ 28,000 نازح من يامبيو و 16,000 من إيزو و 50,000 من مندري الشرقية ومندري الغربية وأمفول.