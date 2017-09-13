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الأمم المتحدة: مليونا لاجئ فروا من جنوب السودان

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جوبا 13 سبتمبر 2017- ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الثلاثاء، ان عدد لاجئي جنوب السودان الفارين من الحرب الأهلية فى البلاد وصل مليونى شخص.

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مجموعة من لاجيء جنوب السودان الذين وصلوا حديثا من النقاط الحدودية الى معسكر خور الورل بالنيل الابيض فى انتظار التسجيل..صورة من (مفوضية اللاجئين)

وقال المكتب في بيان إن حوالي نصف اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا، مضيفا أن أزمة الغذاء المتفاقمة وتزايد انعدام الأمن وسوء هطول الأمطار وفشل المحاصيل على نطاق واسع جعل المواطنين يفرون من أجزاء كبيرة من البلاد في الشهر الماضي.

وأردف البيان " كما فر العديد من اللاجئين الى السودان واثيوبيا".

ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011. وبعد ذلك بعامين اندلع نزاع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار وتصاعدت أعمال العنف منذ ذلك الحين مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وملايين النازحين.

من ناحية اخرى اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة فى بيان لها ان اكثر من 83 الف لاجىء من جنوب السودان مسجلين فى مقاطعتى اويلى وايتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية فى اغسطس عام 2017.

وإضافت المفوضية في بيان لها الثلاثاء ان حوالي 53% من اللاجئين هم من النساء والفتيات مع ما لا يقل عن 63% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضحت أنها لم تتلق حتى الآن سوى 6،5 ملايين دولار من أصل 31،8 مليون دولار من أجل مساعدة اللاجئين، مما زاد من القلق بشأن انعدام الأمن على حدود جنوب السودان مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الأمم المتحدة إن انعدام الأمن يؤخر إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن مواقع اللاجئين في جنوب السودان في قرى سوكبا وماسومبو وموغوروكو لم تعد في متناول التدخل الإنساني بسبب الوضع الأمني.



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