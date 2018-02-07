 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 7 شباط (فبراير) 2018

الأمم المتحدة: منع السودان طائرة أممية من التحليق أعاق الخدمات الجوية الإنسانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 فبراير 2018- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) إن السلطات السودانية أوقفت طائرة تتبع لدائرة الخدمات الجوية الإنسانية عن العمل.

JPEG - 34.9 كيلوبايت
طائرة برنامج الغذاء محتجزة للفحص الفني بمهبط زالنجي ..صورة من صفحة السماني عوض الله على (فيسبوك)

وأفاد المكتب في نشرته الدورية التي تلقتها (سودان تربيون) الأربعاء، إن الدائرة التابعة للأمم المتحدة ترتب لاستئناف رحلاتها مطلع فبراير الجاري إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني السودانية على طائرة تختارها إدارة الأمم المتحدة للنقل الجوي.

وكانت هيئة الطيران المدني السودانية قررت في يناير الماضي عدم السماح لأي طائرة يزيد عمرها عن 20 عاماً بالعمل داخل البلاد.

وأضافت النشرة " تأثرت كل من دائرة الأمم المتحدة لخدمات المساعدات الإنسانية وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بهذا القرار".

وأفادت أنه تم رفض السماح للطائرة الوحيدة التابعة للدائرة الجوية للأمم المتحدة القادرة على الهبوط على المدرج الوعر في مطار كادوقلي بالاستمرار في الطيران بالسودان.

وأجبر هذا القرار الدائرة على وقف الرحلات الجوية إلى كادوقلي مؤقتاً في يناير – بينما يجرى التعاقد مع طائرة جديدة.

وتنقل وكالة الأمم المتحدة للنقل الجوي ما متوسطه 50 راكباً من الخرطوم إلى كادوقلي كل شهر.

وتحتاج دائرة الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية تمويلاً عاجلاً لعام 2018يصل إلى 20.3 مليون دولار للحفاظ على خدماتها في السودان.

وتقول الدائرة انها حصلت في الوقت الحالي على مبلغ 4,3 مــــــليون دولار من مكتب الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في حالات الكوارث.

وتنتظر المصادقة على مبلغ 2 مليون يورو (حوالي 2.48 مليون دولار) من إدارة المعونة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية.

وستستمر هذه التبرعات في تشغيل العملية حتى مارس 2018.

وطبقا للنشرة الأممية قستكون هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار لدعم عمليات الأمم المتحدة للنقل الجوي من أبريل إلى نهاية العام، مما يسمح لناقل الأمم المتحدة بأن يظل مرناً في الاستجابة لاحتياجات المستعملين المتطورة.

وتتجلى الحاجة الملحة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي في السودان في المسح الأخير لرضا العملاء الذي أجري في نوفمبر 2017، حيث قال 92 في المائة من المجيبين إن الخدمة الجوية تمكن منظماتهم من تحقيق أهدافها.

وبدون النقل الجوي للأمم المتحدة، لن تتمكن المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومجتمع المانحين من الوصول إلى مواقع ميدانية عميقة -لا يمكن الوصول إليها عن طريق النقل الجوي التجاري -مما قد يؤثر على تنفيذ ورصد المساعدات الإنسانية.

وفي عام 2017، نقلت خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني 22,888 عاملاً إنسانياً وإنمائياً، ونقلت 108 أطنان مترية من الإمدادات الإنسانية إلى كافة أنحاء السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تَقَدُّم الكونترباص: مقترح واحد لدعم الرفض واقعيّاً 2018-02-05 21:07:39 بقلم : مأمون التلب يا كونترالتو العالم انفجروا! عن "محاضر مؤتمر الخريجين" المجلد الثاني، عن صحيفة الأهرام المصرية، أن سودانياً قضى لانفجار حلقه أثناء مظاهرة تنادي باستقلال السودان. وقال قاسم ولد عاصم في "مسطرة القليب" (...)

مصر: حافية على جسر الأوهام (2) 2018-02-04 17:29:29 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) ماذا كنا نقول عن أولئك السادرين في سمادير الأوهام؟ هل ذكرنا أن دولة عربية محورية هي من طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يذهب إلى مكان إقامة الرئيس عمر البشير (...)

بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.