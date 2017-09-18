الأمم المتحدة: وصول 182 ألف لاجئ من دولة الجنوب إلى السودان في 2017

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أصدر الأسبوع الماضي إن حوالي 182 الف لاجىء من جنوب السودان وصلوا الى السودان خلال هذا العام 2017.

اللاجئون الجنوبيون في السودان

وأضاف البيان "وصل ما يقرب من 460,000 لاجئ من جنوب السودان إلى السودان هربا من الجوع والعنف منذ ديسمبر 2013. ووصل نحو 182 ألف لاجئ في العام الحالي حتى الآن، وأن غالبية الوافدين الجدد من النساء والأطفال".

ووفقا للمكتب فإن استمرار تدفق اللاجئين إلى إقليم دارفور وصل إلى أكثر من 240 لاجئا يوميا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع استمرار المخاوف الأمنية في جنوب السودان والمجاعة التي تضرب الدولة الوليدة فإنه من المتوقع أن تصل أعداد جديدة من اللاجئين من جنوب السودان إلى السودان.

وأفادت التقارير أن اللاجئين من جنوب السودان في السودان يتوزعون في أربع ولايات "النيل الأبيض وجنوب كردفان وشرق دارفور والخرطوم"، وسط مخاوف من أن الأعداد الحالية قد تزداد.

وفي أغسطس من العام الماضي أعلن السودان رسميا أن مواطني جنوب السودان الفارين من الحرب في بلادهم سيعاملون كلاجئين ما يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتزويدهم بالمساعدات وبرامج المساعدات المالية.

وأسفر النزاع الدائر في جنوب السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص إلى الدول المجاورة منذ منتصف ديسمبر 2013.