الخرطوم 3 فبراير 2018- قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثلاثة آلاف لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان في النصف الأول من يناير 2018.
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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته الشهرية الجمعة " أن غالبية اللاجئين وصلوا إلى جنوب دارفور 1،118وشرق دارفور 958 وغرب كردفان 536 والنيل الأبيض 409 وجنوب كردفان 43.
وبحسب النشرة فإنه من المتوقع وصول حوالي 200,000 لاجئ جديد من جنوب السودان إلى السودان في العام 2018.
وأضافت النشرة "حتى 15 يناير بلغ مجموع اللاجئين من جنوب السودان في السودان 770,110 لاجئا"
وتقدر مصادر أخرى ما مجموعه 1.3 مليون لاجئ من جنوب السودان في السودان إلا أن هذه البيانات تتطلب التحقق.
ونزح ما يربو على مليوني لاجئ من جنوب السودان نتيجة للصراع الذي تنزلق فيه أحدث دولة في العالم في منتصف ديسمبر 2013.
وفي أغسطس 2016 أعلن السودان رسميا أن مواطني جنوب السودان الفارين من الحرب سيتم التعامل معهم كلاجئين مما يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتزويدهم بالمساعدات المالية.
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