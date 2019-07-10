جوبا 10 يوليو 2019- كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 2.3 مليون من جنوب السودان يعيشون حالياً كلاجئين في الدول المجاورة، مقابل 1.9 مليون نازح.

لاجئون جنوبيون يستعدون لعبور الحدود باتجاه السودان

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان الثلاثاء " اليوم يصادف الذكرى الثامنة لاستقلال جنوب السودان، لكن زملائنا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقولون إنه منذ ذلك الحين، فإن البلاد شهدت حربًا مأساوية أكثر من السلام، وتناشد قادتها الإسراع في بذل الجهود لإنهاء أكبر أزمة نزوح في إفريقيا. وتعتقد المفوضية أنه من الضروري أن يكون ممثلو اللاجئين والنازحين مشاركين بصورة فاعلة في عملية السلام"

وبحسب المسؤول الأممي فإن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئ جنوب السودان، والتي تتطلب الحصول على 1.4 مليار دولار، 1.4 مليار دولار، تحقق منها 21% فقط.

ومع احتفال جنوب السودان بثمان سنوات من الاستقلال الثلاثاء، ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قادتها الإسراع في بذل الجهود لإنهاء أكبر أزمة نزوح في إفريقيا.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في العام 2011، ولكنه تعرض لأسوأ عنف عرقي منذ ديسمبر 2013، حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد الملايين.