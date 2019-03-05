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الأمم المتحدة: 2018 سجل أدنى معدل للجوء من دولة الجنوب الى السودان

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الخرطوم 5 مارس 2019- قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 33.100 لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان في العام 2018.

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اللاجئون الجنوبيون في السودان

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نشرته الشهرية الثلاثاء، أن معدل الوصول للعام 2018 يمثل أقل معدل للقادمين الجدد كل عام منذ بدء النزاع في جنوب السودان ديسمبر 2013.

ووفقاً للمفوضية، فإن إجمالي عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى السودان وصل 852،080 بنهاية 2018.

وأضافت (أوتشا) أن "الشركاء يقدرون وصول حوالي 50 ألف لاجئ من جنوب السودان في العام 2019".

وبحسب ما ورد تم توزيع اللاجئين من جنوب السودان في السودان في أربع ولايات بما في ذلك النيل الأبيض وجنوب كردفان وشرق دارفور والخرطوم وسط مخاوف من ارتفاع الأرقام الحالية.

وفي أغسطس 2016، أعلن السودان رسميًا أن الهاربين من الحرب في جنوب السودان سيتم التعامل معهم كلاجئين، مما يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتزويدهم ببرامج المعونة والمساعدات المالية.



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