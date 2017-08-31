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الأمم المتحدة: 21 مليون دولار لمواجهة الحاجات الملحة في السودان

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الخرطوم 31 أغسطس 2017- خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ، وصندوق السودان الإنساني 21 مليون دولار لتلبية الإحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، في السودان.

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الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأربعاء 17 أغسطس 2016

وسيوجه الدعم كذلك لزيادة الإعتماد على الذات لدى المجتمعات المحلية في المناطق التي أُتيح الوصول إليها مؤخراً في دارفور بمنطقة جبل مرة، وكذلك في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وأفاد بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تلقته (سودان تربيون) الخميس، أن الوكالات الإنسانية ، ستدعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في ھذه المناطق التي کان الوصول إلیھا محدوداً في السابق.

وأشار البيان الى أن حالات الإسهال المائي الحاد، والتدفق المستمر للاجئين من دولة جنوب السودان أدت إلى إنهاك الموارد المتاحة، وزادت الضغط على الخدمات الأساسية المحدودة في المناطق المستهدفة.

وقالت منسق الأمم المتحدة المقيم للشئون التنموية والإنسانية في السودان مارتا رويداس ، "هذا الدعم المالي الذي يأتي في الوقت المناسب سيتيح للشركاء في المجال الإنساني في السودان تقديم الدعم الغذائي المُنقذ للحياة، ومساعدات التغذية، والمياه، والمرافق الصحية، والصحة وغيرها من المساعدات لآلاف الأطفال، والنساء، والرجال في المناطق التي أُتيح الوصول إليها مؤخراً في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وأضافت " وستلبي إستجابتنا الإحتياجات الفورية من خلال مساعدات الطوارئ المنقذة للحياة، وتُعزز من قدرة أشد الفئات عرضة للمخاطر، ومجتمعاتها على الصمود في المستقبل وفي وجه الصدمات المتكررة".

وتأتي مساهمات الصندوق المركزي للتمويل، وصندوق السودان الإنساني في وقت كان فيه تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2017 للسودان منخفضاً جداً.

ووجهت نداءات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 للحصول على 804 ملايين دولار ، أُستُلِّمَ منها ما يقرب من 200 مليون دولار حتى الآن - 25 % من التمويل المطلوب.



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