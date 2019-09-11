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الأمم المتحدة: 41 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق السودانية

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الخرطوم 11 سبتمبر 2019 - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 41 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا بولاية النيل الأزرق.

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اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق - إرشيف

وذكر تقرير صادر عن مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، تلقته "سودان تربيون" أن "وزير الصحة السوداني أكرم على التوم، أكد وجود 4 حالات مصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق".

ونوَّه إلى أن وزارة الصحة السودانية الى 4 عينات تم الحصول عليها من مرضى الإسهال الحاد، كانت إيجابية أي حاملة لفيروس الكوليرا، وذلك في المختبر الوطني للصحة العامة".

وأوضح أن "الكوليرا هي عدوى الإسهال الحادة الناجمة عن تناول الطعام أو المياه الملوثة بالبكتريا".

وأكد التقرير على "تفعيل فرقة العمل الوطنية لمكافحة الكوليرا، الثلاثاء، من وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)".

ووفق التقرير الأممي، فإنه منذ 9 سبتمبر الجاري 2019، تم الإبلاغ عما مجموعه 41 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا من ولاية النيل الأزرق".

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أول حالة موثقة في الثاني من الشهر نفسه، بمنطقة (قنيص) في مدينة الروصيرص بالنيل الأزرق.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، رسميا، بوجود 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق.

كما أعلنت، في بيان، وفاة 3 أشخاص وإصابة 37 بالإسهال المائي بالولاية الحدودية مع إثيوبيا.

وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار، السبت الماضي، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار.

ودعت الحركة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إلى الإسراع في "مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".



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