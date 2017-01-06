الأمن السوداني: توقيف شبكة لتزوير العملة والمستندات

احد الموقوفين ضمن شبكة تزوير ضبطها الأمن السوداني ـ صورة من "smc"

الخرطوم 6 يناير 2017 ـ قال جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الجمعة، إنه أوقف أكبر شبكة لتزوير الأموال والأوراق الثبوتية والشهادات الجامعية.

وعثر بحوزة الشبكة الإجرامية على 50 ألف جنيه مزورة وكميات من الأوراق والشهادات والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وأكد مصدر مأذون بالأمن الإقتصادي بالجهاز للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن السلطات ألقت القبض على أفراد الشبكة بعد عمليات متابعة ومراقبة دقيقة.

وأفاد أن فريق المداهمة عثر بحوزة الموقوفين على أجهزة حواسيب وطابعات ملونة إضافة إلى كميات من الأختام والشهادات الجامعية والجوازات وشهادات الميلاد والرقم الوطني.

وأوضح المصدر أنه تم فتح بلاغات في مواجهة أفراد الشبكة تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية توطئة لتقديمهم للمحاكمة.