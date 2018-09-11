الأمن السوداني يبدأ العام الهجري الجديد بمصادرة (التيار)

الخرطوم 11 سبتمبر 2018 ـ بدأ جهاز الأمن والمخابرات السوداني العام الهجري الجديد بمصادرة نسخ صحيفة "التيار" المستقلة من المطبعة، صباح الثلاثاء، بدون إبداء أي أسباب كالعادة.

ناشر ورئيس تحرير (التيار) إثناء الإضراب عن طعام بالصحيفة إثر تعليق صدورها ـ مارس 2016

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.

وقال صحفيون في "التيار" إن نسخ صحيفتهم لم تصل إلى نقاط التوزيع يوم الثلاثاء بسبب مصادرتها من قبل جهاز الأمن لدى طباعتها بالمطبعة.

وعبر الصحفيون عن احباطهم جراء عقوبة المصادرة، قائلين إنهم باتوا لا يجتهدون في معرفة سبب المصادرة حيث يتجنب الجهاز في الغالب إبلاغ هيئات تحرير الصحف بسبب مصادرته للصحف.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "الخطوط الحمراء"، وهو ما يوقع عقوبة مادية ومعنوية على الصحف.