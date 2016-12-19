 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 19 كانون الأول (ديسمبر) 2016

الأمن يتهم صحفي تشيكي وقسيسين ببث (فيديوهات) مسيئة للسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 ديسمبر 2016 ـ اتهم جهاز الأمن السوداني صحفي تشيكي وقسان بالتورط في بث فيديوهات مسيئة للحكومة على موقع اليوتوب تزعم قتل السلطات أشخاص ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية.

JPEG - 10.1 كيلوبايت
كنيسة في الخرطوم

وأوقفت السلطات الأمنية السودانية المتهم الأول التشيكي بيتر جاسيك بعد دخوله البلاد بأربعة أيام في أكتوبر من العام الماضي وبحوزته حقيبتان إحداها بها جهاز كمبيوتر محمول وهاتف حديث وكاميرا، بينما حوت الحقيبة الاخري مستندات شخصية.

وشهدت محكمة جنايات الخرطوم وسط التي يترأسها القاضي أسامة أحمد عبدالله فى جلسة الأثنين تغيب المتهمين الثاني والرابع(القساوسة ) عن جلسة محاكمتهما بعد منح الإذن لممثلي دفاعهما لعرضهما علي الطبيب لشعورهما بالإعياء.

وأوضح العنصر بجهاز الأمن سيد عبد الرحمن للمحكمة بوصفه شاهد اتهام رابع في القضية أنه يعمل في إدارة المصادر المفتوحة بالجهاز مشيراً إلى أنها إدارة معنية برصد ومتابعة القنوات الفضائية والإذاعات بالبحث العام فيما يتعلق بالأخبار السالبة والموجبة عن السودان.

وكشف الشاهد لقاضي المحكمة عن عثوره علي موقعين بالويب (الانترنت) لمنظمتين معاديتين للبلاد، والمتهم الأول "تشيكي الجنسية" عضواً في إحداها، وضبط بث إذاعي وموقعين باليوتيوب لمنظمتين أجنبتين معادتين للبلاد، أوردت إحداها تقرير يشير إلى قتل الحكومة السودانية لأشخاص بدلوا ديانتهم من الإسلام للمسيحية.

ويواجه المتهمون تهم التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة الكراهية ضد الطوائف، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ثم ماذا بعد 19 ديسمبر ؟ 2016-12-21 15:21:19 دراسات في العصيان الكريم كتب : عمار عوض هاتف هنا ، ورسالة نصية من هناك ، او مسجلة تاتي على عجل ، لا حديث يعلو على العصيان وتقيمه ، من خلال عينات عشوائية ( غير حزبية ) قمت باختيارها من زملاء دراسة في المراحل الدراسية ماقبل (...)

في ذكرى الاستقلال دخول أمريكا في المسألة السودانية: 1951-1953 (6) - الأخيرة 2016-12-20 11:31:23 دكتور فيصل عبدالرحمن على طه ftaha39@gmail.com وجهة النظر الاستقلالية في معرض تعليقه على اقتراح الهلالي بشأن التاج الرمزي المؤقت قال الوفد الاستقلالي إن التاج معناه السيادة في نظر الناس ولا يمكن أن يفسروه بغير ذلك. وأشار (...)

توابع "العصيان": ماذا ستفعل الحكومة ؟ 2016-12-18 13:11:16 د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. مُنذ فجر الأحد 27 نوفمبر الماضي، لازال يتدفّق مدّاد كثير حول مُبادرة "العصيان المدني"، وتدور سِّجالات إسفيرية مُطولة بيّن عُدة فرق تتنازع حول المفهوم نفسه (عصيان أم اعتصام)، وحول (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2016 SudanTribune - All rights reserved.