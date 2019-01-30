 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 30 كانون الثاني (يناير) 2019

الأمن السوداني يحقق مع قيادية معارضة بشأن تجمع المهنيين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 يناير 2019- أخلت السلطات الأمنية سبيل نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي بعد اخضاعها للتحقيق.

JPEG - 8.5 كيلوبايت
نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي

وعلمت (سودان تربيون) أن مدير جهاز الأمن بولاية الخرطوم ركز في تحقيقه مع القيادية حول علاقة حزبها بتجمع المهنيين.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من الوصول الى قيادة هذا التجمع الذي يتبنى دعوات الحشد لمواكب جماهيرية في العاصمة الولايات للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

ونجح التجمع في حصد تأييد قوى المعارضة في تحالفات (نداء السودان) والتجمع الوطني الاتحادي علاوة على تحالف قوى الاجماع، حيث وقع ممثلو كل هذه التنظيمات مؤخرا على إعلان (الحرية والتغيير) بغرض المزيد من التنسيق وحشد المؤيدين للتظاهر والمطالبة برحيل النظام.

واعتقلت القوات الأمنية محمد ناجي الأصم ممثل تجمع المهنيين الذي وقع على الإعلان مع عدد من قادة قوى المعارضة ولا زال الجميع قيد التوقيف.

وتحظى دعوات التجمع شبه اليومية للنزول الى الشارع بتجاوب لافت من آلاف السودانيين، لكن قوات الأمن والشرطة ظلت تفرقهم باستخدام القوة المفرطة في أحيان كثيرة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى بجانب مئات المعتقلين.

وقالت المهدي في رسالة على تطبيق التراسل الفوري (واتساب) عقب إطلاق سراحها إن قوة أمنية وصلت منزلها في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء بعد تفتيشه في الليلة السابقة بحثا عنها واقتادتها الى مباني رئاسة الجهاز للحصول على إفادة ما.

وأضافت "بقيت في الانتظار حوالي ساعتين وبعدها اقتدت لمقابلة مدير الجهاز الذي حقق معي ثم تم الافراج عني حوالي الثانية والنصف بعد الظهر".

وأكدت مريم أن محاولات الترويع لن تثنيهم وأن مواقف حزبها وقوى الحرية والتغيير ونداء السودان باتت واضحة.

وتابعت " الاتجاه الأجدى للنظام بكافة مؤسساته هو الاستجابة الفورية وقبل سفح مزيد من الدماء لمطالب الشعب".

وتدعو المعارضة الرئيس السوداني للتنحي عن سدة الحكم، كما تطالب بتشكيل حكومة انتقالية مجمع عليها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من وحي المقاطع والصور 2019-01-28 18:31:54 بقلم : محمد عتيق ‏على مدار الساعة واليوم تضج مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بالصور ومقاطع الفيديو التي توثق لمجريات وأحداث الثورة الملتهبة علي امتداد المدن السودانية، ‏وهي على صنفين أو نوعين فيما أرى، الأول : يعكس (...)

ومن هم «تجمع المهنيين السودانيين»؟ 2019-01-28 07:09:48 بقلم: د.الشفيع خضر سعيد لأكثر من شهر، وشوارع السودان تنتفض مطالبة بإسقاط نظام البشير وإقامة بديل ديمقراطي يوفر الحرية والعيش الكريم، ويشرع أبواب الأمل والمستقبل. الشوارع تنتفض، من دون كلل أو ملل، ومن دون تعجل أو شفقة حول (...)

كيف تَهَاوت أُسطورةُ القبضة الأمنية القَاهِرَة 2019-01-25 17:54:57 بقلم : سلمى التجاني (1) القوَّة المُفرطة التي استخدمها النظام أمس ضدَّ المتظاهرين، هي ذات مقدار القوة القاتلة التي تَعَامَل بها مع متظاهري عطبرة والقضارف والخرطوم (بري وأمدرمان تحديداً) في بداية الثورة، وقد خلَّفت عدداً (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.