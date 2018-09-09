الأمن السوداني يستدعي رئيس تحرير (باج نيوز) وصحفية بـ (التيار)

الخرطوم 9 سبتمبر 2018 ـ استدعى جهاز الأمن والمخابرات السوداني رئيسة تحرير موقع "باج نيوز" الإلكتروني بشكل متكرر، يومي السبت والأحد، كما استدعى صحفية في جريدة "التيار".

الصحفية لينا يعقوب

وأخضع جهاز الأمن رئيس تحرير موقع "باح نيوز" الإخباري لينا يعقوب، للتحقيق لنحو 12 ساعة متواصلة حول مصادرها.

وظلت (لينا) بمقر جهاز الأمن منذ عصر السبت، وحتى حوالي الرابعة فجر الأحد، عندما طلب منها العودة لمقر الجهاز في التاسعة من صباح ذات اليوم لمواصلة التحقيقات ولم يطلق سراحها حتى الآن.

واحتجز جهاز الأمن الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي للينا يعقوب التي استدعاها لثلاث مرات منذ توليها رئاسة تحرير "باج نيوز".

ودانت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان، الأحد، استدعاء لينا يعقوب حتى وقت متأخر من ليلة السبت قبل أن يطلب منها العودة صباح الأحد، كما قام نهار ذات اليوم بإستدعاء الصحفية في صحيفة "التيار" مها التلب.

وأشارت الشبكة إلى أن جهاز الأمن صعد من حملته ضد الصحف والصحفيين بالتحقيق مع مراسل صحيفة "الصيحة" بمدينة القضارف عمار الضو الأسبوع الماضي.

وقالت إن الصحافة تمر بفترة من أسوأ فتراتها حيث وصل الامر بتهديد مراسل صحيفة "السوداني" عبد القادر باكاش بالقتل من قبل احد قادات المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر لإنتقاده تعيينات إدارية تخص الولاية.

وأشارت إلى اقدام صحيفة "الصيحة" إيقاف الكاتب عبد الباقي الظافر عن الكتابة بعد توجيهات شفاهية من الأمن، كما أوقفت قناة امدرمان برنامجه "الميدان الشرقي" قبل أن يتم فصله من إدارة اذاعة جامعة الخرطوم.

وتابعت "كل هذا التطور بعد أن أعلن الظافر موقفه الرافض لترشيح البشير في الانتخابات القادمة 2020".