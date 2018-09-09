 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 9 أيلول (سبتمبر) 2018

الأمن السوداني يستدعي رئيس تحرير (باج نيوز) وصحفية بـ (التيار)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 سبتمبر 2018 ـ استدعى جهاز الأمن والمخابرات السوداني رئيسة تحرير موقع "باج نيوز" الإلكتروني بشكل متكرر، يومي السبت والأحد، كما استدعى صحفية في جريدة "التيار".

JPEG - 38.1 كيلوبايت
الصحفية لينا يعقوب

وأخضع جهاز الأمن رئيس تحرير موقع "باح نيوز" الإخباري لينا يعقوب، للتحقيق لنحو 12 ساعة متواصلة حول مصادرها.

وظلت (لينا) بمقر جهاز الأمن منذ عصر السبت، وحتى حوالي الرابعة فجر الأحد، عندما طلب منها العودة لمقر الجهاز في التاسعة من صباح ذات اليوم لمواصلة التحقيقات ولم يطلق سراحها حتى الآن.

واحتجز جهاز الأمن الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي للينا يعقوب التي استدعاها لثلاث مرات منذ توليها رئاسة تحرير "باج نيوز".

ودانت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان، الأحد، استدعاء لينا يعقوب حتى وقت متأخر من ليلة السبت قبل أن يطلب منها العودة صباح الأحد، كما قام نهار ذات اليوم بإستدعاء الصحفية في صحيفة "التيار" مها التلب.

وأشارت الشبكة إلى أن جهاز الأمن صعد من حملته ضد الصحف والصحفيين بالتحقيق مع مراسل صحيفة "الصيحة" بمدينة القضارف عمار الضو الأسبوع الماضي.

وقالت إن الصحافة تمر بفترة من أسوأ فتراتها حيث وصل الامر بتهديد مراسل صحيفة "السوداني" عبد القادر باكاش بالقتل من قبل احد قادات المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر لإنتقاده تعيينات إدارية تخص الولاية.

وأشارت إلى اقدام صحيفة "الصيحة" إيقاف الكاتب عبد الباقي الظافر عن الكتابة بعد توجيهات شفاهية من الأمن، كما أوقفت قناة امدرمان برنامجه "الميدان الشرقي" قبل أن يتم فصله من إدارة اذاعة جامعة الخرطوم.

وتابعت "كل هذا التطور بعد أن أعلن الظافر موقفه الرافض لترشيح البشير في الانتخابات القادمة 2020".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)

باكاش وعنصرية الإنقاذ من البشير الي ناصر 2018-09-09 17:28:12 بقلم : أسامة سعيد الأوضاع في شرق السودان الاجتماعية والسياسية والامنية علي وشك الإنفجار وذلك نتيجة للإحتقان الذي بلغ ذروته بسبب أفعال النظام وممارساته ففي كسلا نُصب علينا دكتاتور فاسد في نفسه ومفسد لغيره ينهب من مال (...)

سؤال الشباب .... ( ٥ ) 2018-09-03 14:37:13 كتب : محمد عتيق نواصل سرد ما نراه من اخطاء في مسيرتنا الوطنية ليمارس الجميع نقداً ذاتياً معلناً ومسؤولاً امام الأجيال الشابة الجديدة كهدية وحيدة نستطيع تقديمها لها بعد ان فشلنا في توريثهم وطناً امناً مستقراً يليق بحجم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.