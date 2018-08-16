الأمن السوداني يستعيد طالبة طب اختفت في ظروف غامضة

الخرطوم 16 أغسطس 2018- أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخميس تمكنه من استعادة طالبة جامعية أعلنت أسرتها عن اختفاءها في ظروف غامضة قبل نحو عشرة أيام.

صفاء زين العابدين وجدت في الجنينة بغرب دارفور.. صورة من صفحة مروة زين العابدين على فيس بوك

ونشرت أسرة الطالبة صفاء عمر زين العابدين مطلع الأسبوع الماضي تعميما في وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه المساعدة بالبحث عن الشابة التي غادرت منزل ذويها الى جامعة الزعيم الأزهري حيث تدرس في المستوى الثاني بكلية الطب لكنها لم تعد.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز في بيان اطلعت عليه (سودان تربيون) إن الجهاز تمكنت من التوصل الى الشابة في ولاية غرب دارفور وارجاعها مساء الخميس الى الخرطوم.

وأضاف "بناء على ما جُمع واستُخلص من معلومات وإفادات تم اعتقال عدد من المشتبه في ارتباطهم بقضية الاختفاء، وانتهى الأمر إلى الوصول لمكان اختفاء المذكورة بمدينة الجنينة".

وأكد أحمد القرشي شقيق الفتاة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العثور على صفاء دون الخوض في التفاصيل.

وكانت أنباء تحدثت عن أن الطالبة تم استقطابها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وان السلطات القت القبض على شاب وشابة وحققت معهم في هذا الخصوص.

لكن أحمد القرشي سارع لنفي تلك الأنباء وأكد أن الأسرة لم تتلقى ما يفيد بانضمام صفاء للتنظيم المتطرف، واكتفى بالقول ان السلطات تبذل مجهودات جبارة وتم التأكد على انها لا زالت داخل السودان.

وبحسب مسؤول جهاز الأمن في بيانه فإن أسباب اختفاء الطالبة وسفرها إلى ولاية غرب دارفور لم تتأكد بعد.

وأردف " لم يعرف هل يعود ذلك لأسباب أسرية أم نوايا بالسفر إلى إحدى دول الجوار".

ولفت الى أن صفاء ستخضع لمزيد من التحقيقات وللإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يلفت الى أهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على الشباب والطلاب و"حمايتهم من الاكتئاب والأفكار الضالة".