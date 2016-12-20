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الأمن السوداني يصادر (الجريدة) للمرة التاسعة خلال أقل من شهر

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الخرطوم 20 ديسمبر 2016 ـ واصل جهاز الأمن والمخابرات السوداني استهدافه لصحيفة "الجريدة" المستقلة، وصادر صباح الثلاثاء، نسخها بعد الطباعة من دون إبداء أي أسباب للمرة التاسعة خلال أقل من شهر.

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عدد صحيفة (الجريدة) المصادر يوم الأحد 4 ديسمبر 2016

وبذلك تبلغ حصيلة المصادرات التي نفذها جهاز الأمن بحق الصحف منذ انطلاق دعوات العصيان المدني في أواخر نوفمبر الماضي 24 مصادرة.

وتعد "الجريدة" أكثر الصحف تضررا من عقوبة المصادرة التي يطبقها جهاز الأمن بأثر رجعي على الصحف التي تتجاوز ما يعتبره "خطوطا حمراء"، وهو ما يوقع على الصحف أضرارا إقتصادية ومعنوية تزيد معاناتها من ارتفاع تكلفة التشغيل.

وأعلنت إدارة الصحيفة مؤخرا تحريكها إجراءات قانونية ضد جهاز الأمن بسبب المصادرات المتتالية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

ودشنت صحيفة "الجريدة" الإثنين الماضي حملة "القارئ المعلم" التي تهدف لمساهمة القراء بثمن نسخة من الصحيفة حتى ولو لم يتملكها ليحمي الصحيفة من التعثر المالي بسبب عقوبة الأمن بالمصادرة بقصد الإعاقة المادية للصحف.

وبدأت صحيفة "الجريدة" الجمعة الماضي في تلقي مساهمات مالية من قرائها تضامنا معها ضد المصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

ومنذ أن بدأت دعوات للعصيان المدني في أواخر نوفمبر الماضي عمدت سلطات الأمن إلى مصادرة الصحف المخالفة للتوجيهات ثلاث مرات على التوالي، في كل مرة تتجاوز ما تراه محظورا من النشر.



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