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الأمن السوداني يصادر صحيفة (آخر لحظة) لليوم الثاني

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الخرطوم 18 يونيو 2017 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الأحد، صحيفة "آخر لحظة" لليوم الثاني على التوالي بدون إبداء أي أسباب.

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صحفيون في وقفة احتجاجية مع "الجريدة" أمام مجلس الصحافة بالخرطوم ـ 29 ديسمبر 2016

وكان مأمولا أن يوقف جهاز الأمن مصادرة الصحف بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في مايو الماضي بناءً على توصيات الحوار الوطني التي أقرت حرية الصحافة.

وقال رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" عبد العظيم صالح لـ "سودان تربيون" إن هذا العمل يتنافى مع حرية الصحافة ويضر باقتصاديات المهنة.

وأوضح صالح أن "المصادرة جاءت في ظروف عصيبة تواجه فيها الصحيفة أوضاعا اقتصادية خانقة تكابد فيها لتوفير رواتب الصحفيين وتصنفها الحكومة من الصحف التي يجب أن تحرم من الإعلانات لأسباب لا نعلمها".

وتوقع وجود سبب آخر لمصادرة الصحيفة لليوم الثاني لم يتضح بعد بخلاف مقال للكاتب عبد الله الشيخ بزاويته اليومية "خط الإستواء" بعنوان (النصيحة حارة يا ريس) يعتقد على الأرجح أنه كان سببا لمصادرة عدد السبت.

وكان مدير تحرير "آخر لحظة" لؤي عبد الرحمن قد توقع أن تكون مصادرة عدد السبت بسبب مقال الكاتب عبد الله الشيخ.

وأكد رئيس تحرير "آخر لحظة" أنه أجرى اتصالات مع عدد من الجهات المختصة على رأسها اتحاد الصحفيين وجهاز الأمن والمخابرات ولم يتلقى إفادة حول أسباب المصادرة.

يشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات عمد أخيرا إلى تطبيق عقوبة المصادرة بشكل مزدوج عبر مصادرة المطبوع خلال يومين.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات".

ورصدت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" 66 مصادرة تعرضت لها الصحف السودانية خلال الفترة من 3 مايو 2016 وحتى 3 مايو 2017.



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