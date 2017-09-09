الأمن السوداني يصادر صحيفة أجرت مقابلة مع قائد للتمرد

الخرطوم 9 سبتمبر 2017-صادر جهاز الأمن السوداني، السبت، نسخا مطبوعة من صحيفة يومية دون ابداء أسباب، في امتداد متصل لأسلوب العقاب بتكبيد خسائر مادية جسيمة.

ناشر ورئيس تحرير (التيار) يتوسط الصحفيين المضربين عن الطعام ـ الإثنين 1 مارس 2016 (صورة لـ "سودان تربيون")

ونفى صحفيون في صحيفة (التيار) اليومية المستقلة، حصولهم على تفسر مباشر من مسؤولي جهاز الأمن حول أسباب المصادرة، لكنهم رجحوا أن يكون السبب هو إجراء الصحيفة حوارا نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو.

وتلقت الصحف السياسية، الخميس، توجيهات جديدة من جهاز الأمن والمخابرات أبلغها لرؤساء التحرير، أكدت سريان حظر نشر أي مقابلات أو تصريحات مع قادة الحركات المسلحة.

وجاءت التوجيهات بعد استدعاء إدارة الإعلام في جهاز الأمن، رئيس التحرير المكلف لصحيفة "التيار" بهاء الدين عيسى، والتحقيق معه بشأن المقابلة التي أجرتها الصحفية شمائل النور مع الحلو عبر الهاتف.

وأفاد صحفيون في التيار (سودان تربيون) أن مسؤولي جهاز الأمن استفسروا عن كيفية اجراء المقابلة، ورأوا أن الخطوة تنافي ميثاق الشرف الصحفي باعتبار أن الحلو يقود تمردا مسلحا ضد الدولة ولا ينبغي الترويج لأفكار حركته أو عرض وجهة نظرها.

وكان مأمولا أن يوقف جهاز الأمن والمخابرات مصادرة الصحف بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بناءً على توصيات الحوار الوطني المجازة في 10 أكتوبر 2016، حيث أقرت توصيات الحوار حرية الصحافة.

ورصدت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" 66 مصادرة تعرضت لها الصحف السودانية خلال الفترة من 3 مايو 2016 وحتى 3 مايو 2017.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات".