الأمن السوداني يصادر صحيفة (الوطن) ويحتجز رئيس التحرير

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الإثنين، نسخ صحيفة "الوطن" من المطبعة بدون إبداء أي أسباب، كما احتجز رئيس تحرير الصحيفة يوسف سراج منذ الصباح الباكر.

الصحافة السودانية تعاني من مجموعة مشاكل اقعدتها عن القيام بدورها

وأكد مدير تحرير "الوطن" عبد الوهاب موسى لـ "سودان تربيون" أن سراج بالفعل ظل محتجزا منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين، ولم يطلق سراحه حتى الآن.

وأشار إلى أن إدارة الصحيفة أبلغت رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي ووزير الإعلام أحمد بلال، بالحادثة حيث وعدا بالتدخل وإجراء اتصالات مع جهات الاختصاص.

وتخضع الصحف السودانية لعقوبات من جهاز الأمن والمخابرات بالمصادرة بعد الطباعة باستمرار بسبب ما يعتبره الجهاز تجاوزا للخطوط الحمراء، ما تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية صعبة.

وبحسب صحفيون في "الوطن" فإن إجراءات جهاز الأمن بحق الصحيفة تعود إلى تركيزها على موضوعات تتعلق بالغلاء وارتفاع الأسعار، عبر تخصيصها صفحة يومية باسم "معاش الناس".

وصدّرت الصحيفة عنوانها الرئيسي يوم السبت بـ "أزمة وقود وخبز في ود مدني"، ثم عادت وصدّرت عنوانا يوم الأحد بـ "غلاء طاحن ومخاوف من تناقص حصة الدقيق".

وكانت "الوطن" ضمن أربع صحف إلى جانب "التيار والجريدة وآخر لحظة" تعرضت لمصادرات متوالية من جهاز الأمن لثمانية أيام في نوفمبر الماضي.