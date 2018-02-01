 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 1 شباط (فبراير) 2018

الأمن السوداني يصادر صحيفتي (الجريدة) و(الميدان)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الخميس، نسخ صحيفتي "الجريدة" المستقلة، و"الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي، من المطبعة بدون إبداء أي أسباب كالعادة.
العدد المصادر من صحيفة (الجريدة) ـ الخميس 1 فبراير 2018وتشير "سودان تربيون" إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات على الغلاء في يناير الماضي طلب جهاز الأمن، شفاهيا، من الصحف عدم التركيز على الأخبار المتعلقة بالمظاهرات وارتفاع أسعار السلع، وتعرضت الصحف التي لم تستجب لعقوبة المصادرة.

وصدّرت صحيفة "الجريدة" صفحتها الأولى في العدد المصادر صباح الخميس، بعنوان: "احتجاجات ضد الغلاء في بحري" وجاء في العنوان الثاني: "الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الحكومة للعنف ضد الاحتجاج السلمي".

وهذه هي المصادرة الثالثة لهذه الصحيفة في أقل من شهر.

وكانت "الجريدة" الصحيفة المستقلة الوحيدة التي أبرزت الموكب السلمي للحزب الشيوعي بالخرطوم واحتجاجات دعت لها المعارضة في أمدرمان الشهر الماضي.

إلى ذلك اعتقلت السلطات صحفيا خلال احتجاجات الغلاء التي دعت لها القوى المعارضة بالخرطوم بحري ظهر الأربعاء.

وبحسب شبكة الصحفيين فإن جهاز الأمن اعتقل أحمد جادين بصحيفة "الجريدة" أثناء تغطيته الاحتجاجات بمدينة الخرطوم بحري.

يذكر أن الاعتقالات طالت صحفيين خلال تغطيتهم المظاهرات المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، من أبرزهم مراسلي وكالتي "رويترز" و"الفرنسية"، قبل أن يطلق سراحهم بعد نحو أسبوع.

لكن ما زالت السلطات تحتجز الصحفية أمل هباني منذ 17 يوما، وهي ناشطة حازت في العام 2014 على جائزة منظمة العفو الدولية للمدافعات عن حقوق الإنسان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.