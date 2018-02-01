الأمن السوداني يصادر صحيفتي (الجريدة) و(الميدان)

الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الخميس، نسخ صحيفتي "الجريدة" المستقلة، و"الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي، من المطبعة بدون إبداء أي أسباب كالعادة.

وتشير "سودان تربيون" إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات على الغلاء في يناير الماضي طلب جهاز الأمن، شفاهيا، من الصحف عدم التركيز على الأخبار المتعلقة بالمظاهرات وارتفاع أسعار السلع، وتعرضت الصحف التي لم تستجب لعقوبة المصادرة.

وصدّرت صحيفة "الجريدة" صفحتها الأولى في العدد المصادر صباح الخميس، بعنوان: "احتجاجات ضد الغلاء في بحري" وجاء في العنوان الثاني: "الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الحكومة للعنف ضد الاحتجاج السلمي".

وهذه هي المصادرة الثالثة لهذه الصحيفة في أقل من شهر.

وكانت "الجريدة" الصحيفة المستقلة الوحيدة التي أبرزت الموكب السلمي للحزب الشيوعي بالخرطوم واحتجاجات دعت لها المعارضة في أمدرمان الشهر الماضي.

إلى ذلك اعتقلت السلطات صحفيا خلال احتجاجات الغلاء التي دعت لها القوى المعارضة بالخرطوم بحري ظهر الأربعاء.

وبحسب شبكة الصحفيين فإن جهاز الأمن اعتقل أحمد جادين بصحيفة "الجريدة" أثناء تغطيته الاحتجاجات بمدينة الخرطوم بحري.

يذكر أن الاعتقالات طالت صحفيين خلال تغطيتهم المظاهرات المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، من أبرزهم مراسلي وكالتي "رويترز" و"الفرنسية"، قبل أن يطلق سراحهم بعد نحو أسبوع.

لكن ما زالت السلطات تحتجز الصحفية أمل هباني منذ 17 يوما، وهي ناشطة حازت في العام 2014 على جائزة منظمة العفو الدولية للمدافعات عن حقوق الإنسان.