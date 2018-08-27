الأمن السوداني يصادر صحيفتي (الجريدة) و(الصيحة) من المطبعة

الخرطوم 27 أغسطس 2018 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الإثنين، نسخ صحيفتي "الجريدة" و"الصيحة" من المطبعة بدون إبداء أي أسباب.

عدد صحيفة "الجريدة" المصادر ـ الأحد 8 يوليو 2018

وبحسب صحفيون في"الجريدة" و"الصيحة" فإن المصادرة التي تمت يوم الإثنين هي امتداد لمصادرة تمت بحق الصحيفتين قبيل عطلة عيد الأضحى.

وأوضحوا لـ "سودان تربيون" إن اجتماعا ضم مدير جهاز الأمن صلاح قوش ورؤساء تحرير الصحف بالبرلمان، مؤخرا، أبلغهم فيه بعدة محاذير وخطوط حمراء من بينها عدم التعرض لرأس الدولة وعدم التركيز على تغطية أخبار الحركات المسلحة.

يذكر أن "الصيحة" كانت قد نشرت تقريرا للكاتب الصحفي عبد الباقي الظافر حول "كواليس" ترشيح مجلس شورى المؤتمر الوطني للرئيس البشير في انتخابات 2020.

وبحسب مصادر فإن جهاز الأمن تحفظ على تركيز صحيفة "الجريدة" على أخبار تحالف قوى "نداء السودان" الذي يضم حركات مسلحة.

وعاد ضباط الأمن صباح الإثنين إلى عقوبة المصادرة بالكامل، بعد أن ابتدعوا أخيرا حجز النسخ المطبوعة حتى وقت متأخر لحرمان الصحف المعاقبة من التوزيع في الولايات والمراكز الرئيسة بالعاصمة الخرطوم.

وقال رئيس تحرير "الجريدة" أشرف عبد العزيز إن المصادرة التي تعرضت لها صحيفته يوم الإثنين تعد العاشرة خلال الفترة الأخيرة وترتب عنها خسائر فادحة.

وأكد عبد العزيز لـ "سودان تربيون"، أن "الجريدة" تعد أكثر الصحف التي تتعرض للمصادرة مؤخرا.

وخلال يوليو الماضي ظل جهاز الأمن يمنع وصول النسخ المطبوعة من صحيفة "الجريدة" إلى منافذ التوزيع لمدة أسبوع.

وبعد أن رفع جهاز الأمن والمخابرات الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة للصحف.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".