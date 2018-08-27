 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 آب (أغسطس) 2018

الأمن السوداني يصادر صحيفتي (الجريدة) و(الصيحة) من المطبعة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 أغسطس 2018 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الإثنين، نسخ صحيفتي "الجريدة" و"الصيحة" من المطبعة بدون إبداء أي أسباب.

PNG - 81.1 كيلوبايت
عدد صحيفة "الجريدة" المصادر ـ الأحد 8 يوليو 2018

وبحسب صحفيون في"الجريدة" و"الصيحة" فإن المصادرة التي تمت يوم الإثنين هي امتداد لمصادرة تمت بحق الصحيفتين قبيل عطلة عيد الأضحى.

وأوضحوا لـ "سودان تربيون" إن اجتماعا ضم مدير جهاز الأمن صلاح قوش ورؤساء تحرير الصحف بالبرلمان، مؤخرا، أبلغهم فيه بعدة محاذير وخطوط حمراء من بينها عدم التعرض لرأس الدولة وعدم التركيز على تغطية أخبار الحركات المسلحة.

يذكر أن "الصيحة" كانت قد نشرت تقريرا للكاتب الصحفي عبد الباقي الظافر حول "كواليس" ترشيح مجلس شورى المؤتمر الوطني للرئيس البشير في انتخابات 2020.

وبحسب مصادر فإن جهاز الأمن تحفظ على تركيز صحيفة "الجريدة" على أخبار تحالف قوى "نداء السودان" الذي يضم حركات مسلحة.

وعاد ضباط الأمن صباح الإثنين إلى عقوبة المصادرة بالكامل، بعد أن ابتدعوا أخيرا حجز النسخ المطبوعة حتى وقت متأخر لحرمان الصحف المعاقبة من التوزيع في الولايات والمراكز الرئيسة بالعاصمة الخرطوم.

وقال رئيس تحرير "الجريدة" أشرف عبد العزيز إن المصادرة التي تعرضت لها صحيفته يوم الإثنين تعد العاشرة خلال الفترة الأخيرة وترتب عنها خسائر فادحة.

وأكد عبد العزيز لـ "سودان تربيون"، أن "الجريدة" تعد أكثر الصحف التي تتعرض للمصادرة مؤخرا.

وخلال يوليو الماضي ظل جهاز الأمن يمنع وصول النسخ المطبوعة من صحيفة "الجريدة" إلى منافذ التوزيع لمدة أسبوع.

وبعد أن رفع جهاز الأمن والمخابرات الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة للصحف.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب .. ( ٤ ) 2018-08-27 15:51:57 كتب : محمد عتيق بعد التاكيد مجدداً علي احترامنا التام لكل القيادات الحزبية في البلاد ، وتقديرنا الخاص للنخبة التي انجزت الاستقلال (اباء الاستقلال كما يحلو للكثيرين) ، ناتي للأسئلة الواضحة عن مفاهيمهم وبرامجهم التي (...)

تخفيض البعثة المشتركة بدارفور... الدوافع والمآلات 2018-08-26 23:36:01 أحمد حسين آدم* كنت أحد المتحدثين في الندوة التي نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية بلندن (جتهام هاوس)، التي كانت بعنوان "مأزق الانسحاب في دارفور: مستقبل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" بلندن في (...)

كهف السنوسي 2018-08-24 18:47:06 كتبت : سلمى التجاني حثَّ ابراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية، في خطبة صلاة العيد بدار السلام أمدرمان ، حثَّ البشير على توحيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . هو ذات السنوسي الذي دعى قبل أيام الشعب السوداني لدعم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.