الأمن السوداني يطلق سراح صحفيين بعد اعتقال لأيام

الخرطوم 21 يناير 2018 ـ أطلقت السلطات الأمنية في السودان، الأحد، سراح صحفيين اعتقلتهم منذ نحو أسبوع خلال احتجاجات شهدتها مدينتي الخرطوم وأمدرمان، الثلاثاء والأربعاء الماضيين على ارتفاع الأسعار.

محتجون ضد الغلاء وسط الخرطوم ـ الثلاثاء 16 يناير 2018

وأفرج جهاز الأمن والمخابرات عن مراسلي وكالتي "رويترز" و"الفرنسية"، خالد عبد العزيز وعبد المنعم أبو إدريس، وشوقي عبد العظيم الصحفي بقناة "سودانية 24"، بعد أن تم اعتقالهم الأربعاء الماضي أثناء مظاهرات دعت لها المعارضة في ميدان المدرسة الأهلية بأمدرمان.

وعلمت "سودان تربيون" أن عبد العزيز وأبو إدريس وعبد العظيم ما زالوا قيد إجراءات الإفراج عنهم من سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري، بعد أن تم نقلهم إليه في وقت سابق من يوم الخميس الماضي.

ونددت الخارجية الأميركية، يوم السبت، باحتجاز السلطات السودانية عددا من الصحفيين، وسمت مراسلي "رويترز" و"الفرنسية" ووصفت أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد بـ(الرديئة).

كما تم اطلاق سراح الصحفيتين رشان أوشي من صحيفة "المجهر السياسي" وامتنان الرضي من صحيفة "اليوم التالي"، والصحفي، مجدي العجب من صحيفة "الوطن".

ولم يتم الإفراج حتى الآن عن أمل هباني "صحفية حرة" والصحفي كمال كرار، وهو عضو لجنة مركزية بالحزب الشيوعي.

وبدأت احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية وعدد من الولايات منذ أسبوعين غضبا على موجة غلاء طاحن اجتاحت الأسواق في أعقاب إجازة الموازنة الجديدة للدولة.

واعتقلت السلطات العشرات من القادة السياسية والناشطين على رأسهم السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني جلال الدقير.