الأمن السوداني يعتقل فاروق أبو عيسى وقيادات في المعارضة

الخرطوم 22 ديسمبر 2018- اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، السبت قيادات في تحالف (قوى الإجماع الوطني) وناشطين أثناء اجتماع عقد بدار حزب البعث بمدينة أم درمان.

فاروق ابو عيسى رئيس قوى الاجماع الوطني المعارض

وعلمت (سودان تربيون) أن من بين المعتقلين رئيس تحالف قوى الاجماع فاروق أبو عيسى

والقيادي في حزب البعث وجدي صالح علاوة على ساطع أحمد الحاج القيادي بالحزب الناصري وآخرين.

وكان حزب البعث يستضيف السبت في مقره اجتماع لـ "تيار قوى الانتفاضة" الذي يضم قوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني للتفاكر حول الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه ما يجري من احتجاجات شعبية تدعو لإسقاط النظام وتندد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقالت نشرة لحزب البعث اطلعت عليها (سودان تريبون) إن المجتمعين قرروا بالإجماع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 26ديسمبر 2018 ضربة البداية لتنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني.

وطبقا للنشرة فإن القوات الأمنية اعتقلت بعد حصارها مقر البعث كل من فاروق ابوعيسى، وجدي صالح عبده، ساطع الحاج، طارق عبد المجيد، اماني إدريس، عبد المنعم محمد الأمين منيرة سيد. هيثم تاج السر، ربيع بكري، عبدا لله الهادي، حنان محمد طارق كانديك أبو القاسم بابكر، فيصل الرشيد.