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الأمن السوداني يعتقل مزيد من قيادات المعارضة

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الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الخميس، المزيد من قيادات الصف الأول في الأحزاب المناهضة للسياسات الاقتصادية الأخيرة، واقتادت عناصره نائب رئيس حزب الأمة القومي وعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقيايدية في الحزب الجمهوري.

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مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان

واعتقلت السلطات الأمنية منذ الشهر الماضي السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله ونائب ورئيس الحزب إبراهيم الأمين والقيادي محمد عبد الله الدومة.

واعتقلت قوة من جهاز الأمن، الخميس، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود المحامي بعد مداهمة مكتبه، كما اعتقلت قوة أخرى نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر من منزله.

ويعد الحزب الشيوعي من أكثر الأحزاب التي تعرضت قياداته للاعتقال حيث يعتقل الأمن حتى الآن 12 من أعضاء لجنته المركزية.

وفي وقت لاحق من ليل الخميس اقتحمت قوة أمنية اجتماعا لقوى المعارضة واعتقلت المحامي المعروف محمد الحافظ. وكمال اسماعيل ومحمد فاروق المتحدث باسم قوى نداء السودان، كما اقتاد منسوبون لجهاز الأمن القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه .

وطالت الاعتقالات منذ بدء احتجاجات الغلاء في يناير الماضي المئات من كوادر الأحزاب المعارضة والناشطين والصحفيين.

وبحسب حزب المؤتمر السوداني يوم الأربعاء، فإن السلطات الأمنية اعتقلت كريمات رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ وعدد من أقربائه بعد عملية اقتحام لمنزلهم بالخرطوم بحري.

ومنذ الشهر الماضي تتعامل السلطات السودانية مع احتجاجات نظمتها قوى المعارضة ضد إجراءات تقشفية في موازنة العام 2018، أدت إلى مضاعفة سعر صرف الدولار ثلاث مرات مقابل الجنيه وزيادة أسعار السلع الأساسية بما فيها الخبز.



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