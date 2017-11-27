الأمن السوداني يعتقل كوادر معارضة في الخرطوم

الخرطوم 27 نوفمبر 2017- أعلنت المعارضة السودانية أن السلطات الأمنية اعتقلت نهار الاثنين، معارضين في العاصمة الخرطوم دون إبداء أسباب بعد استدعائهم في مكاتب جهاز الأمن.

مظاهرة قوى المعارضة في منطقة الرياض في 19 يناير 2011

وقال تحالف "قوى الإجماع الوطني" المعارض في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن السلطات الأمنية اعتقلت عضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والقيادي بالحزب الوطني الاتحادي الموحد، محمد عبد الوهاب.

وأكد أن الاعتقال جرى بعد أن تم استدعاء القيادي المعارض إلى مكاتب جهاز الأمن بالخرطوم بحري، محملاً السلطات الأمنية مسؤولية أوضاعه الصحية، وطالب بإطلاق سراحه فورا.

وأوضح التجمع المعارض أن "عبد الوهاب" كان طريح الفراش منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب داء السكر الذي تسبب في جروح بالقدمين أقعدته نسبيا عن الحركة.

إلى ذلك قال ناشطون أن السلطات الأمنية اعتقلت كذلك كادر حزب الأمة القومي، عروة الصادق، وذلك بعد استدعائه إلى مكاتب جهاز الأمن بمدينة ام درمان.