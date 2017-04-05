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الأمن السوداني يعتقل معارضين بالخرطوم

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الخرطوم 5 أبريل 2017-اعتقلت السلطات السودانية، الأربعاء 3 من قادة قوى الإجماع الوطني المعارض أثر تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مباني الأمن بالخرطوم، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسين.

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قوى الإجماع الوطني محاصرة من قبل الأجهزة الأمنية في دار الحزب الشيوعي بالخرطوم ـ 30 نوفمبر 2016

وقال القيادي بتحالف قوى الإجماع محمد ضياء الدين لـ " سودان تربيون" إن السلطات اعتقلت أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري، ورئيس الحشد الوحدوي صديق عبد الجبار "أبوفواز "، ورئيس حركة تغيير السودان عادل النور".

وأفاد ضياء بان الوقفة الاحتجاجية كانت بغرض المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسين، وأردف" لكن قوات الأمن فرقتها واعتقلت حتى المطالبين بإفراج المعتقلين".

وقالت الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع في بيان تلقته "سودان تربيون" الأربعاء، " قامت قوات من الأمن بفض التجمع بالقوة ، واعتقلت على أثر ذلك قادة قوى الاجماع الثلاثة، بالاضافة إلى محجوب بشير ، وصهيب مهدي، وفضل الله رحمه، وعثمان السنجك".

وأضافت أن قوة الأمن إقتادت المعتقلين إلى مباني الأمن بالعمارات شارع 59.

وأدانت الهيئة العامة للإجماع الوطني الإجراء التعسفي بحق قيادات سياسية مارست حقها السياسي الحضاري، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً .

وشنت السلطات السودانية اعتقالات واسعة طالت سياسين وناشطين عقب إقرارها سياسة تشقف حكومي في نوفمبر الماضي.، واطلقت سراح البعض، بينما لايزال هناك عدد من المعتقلين وعلى راسهم أمين سعد عضو الهيئة القيادية لقوى الإجماع والمعتقل منذ يوم 25 فبراير الماضي ، والناشط محمد حسن البوشي المعتقل منذ 11 فبراير الماضي.

كما أعتقل في 7 ديسمبر الماضي الاستاذ الجامعي والناشط الحقوقي د. مضوي ابراهيم "59 عاما"، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومع ذلك يؤكد مسؤولون في الحكومة أن السجون خالية من المعتقلين السياسيين.



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