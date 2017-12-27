الأمن السوداني يعتقل ناشط سبعيني وسط تنديد واسع

الخرطوم 27 ديسمبر2017- اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، الأربعاء القيادي في مبادرة المجتمع المدني حسبو ابراهيم محمد أمين- تجاوز السبعين - من منزله شمال الخرطوم، واقتادته الى جهة غير معلومة، وسط انتقادات واسعة للخطوة.
- حسبو إبراهيم اقتيد لمكان مجهول
ودان بيان للمبادرة " السلوك الذي ظل ينتهجه جهاز امن النظام مع قيادات المجتمع المدني ومعارضيه السياسيين ".
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية والقوي السياسية للتضامن مع حسبو ابراهيم محمد الذي يتجاوز عمره 75سنه ويعاني ظروفا صحية بالغة التعقيد تحتاج للعناية المتصلة.
ونوهت المبادرة الى أنها لا تعلم مكان وظروف اعتقال حسبو ولاتجد مسوغا قانونيا لاحتجازه وحملت النظام واجهزته الأمنية كامل المسؤولية داعية للإفراج الفوري عنه.
بدوره دان تحالف أبناء الجزيرة والمناقل اعتقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو ورأى في الخطوة "مؤشرا واضحا على ان هناك جريمة يتم طبخها في الخفاء على حساب أرض الجزيرة وشعبها".
وعرف حسبو بمعارضته الشديدة لسياسات الحكومة في مشروع الجزيرة، ومجاهرته بالدعوة لمحاربة الفساد.
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