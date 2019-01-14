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الأمن السوداني يعتقل 28 صحفيا لساعات قبل موكب رافض للرقابة

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الخرطوم 14 يناير 2019- أوقفت السلطات الأمنية في السودان الاثنين 28 صحفيا لساعات قبل تنفيذ وقفة صامتة للتعبير عن رفضهم الرقابة القبلية على الصحف.

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صحفيون يضربون عن العمل احتجاجا على مصادرة الأمن للصحف ـ الخرطوم 5 ديسمبر 2017

وأفاد صحفيون (سودان تربيون) أن منسوبين لجهاز الأمن اعتقلوا الصحفيين وغالبهم من صحيفة (الجريدة) علاوة على منتمين لصحف أخرى.

وبحسب مصدر مسؤول تحدث لـ(سودان تربيون) فإن أي تجمع غير مصرح به من الجهات الرسمية يعتبر "غير قانوني" وتتعامل معه الأجهزة الامنية بهذه العقلية.

وأعلنت صحيفة (الجريدة) عن موكب صامت لمقر جهاز الأمن في الخرطوم لتسليم مذكرة ترفض الإجراءات التعسفية ضدها بعد فشلها في الصدور لنحو أسبوعين بسبب إصرار الرقيب الأمني على نزع أخبار ومواد تحريرية وأعمدة رأى تتناول الاحتجاجات الأخيرة.

ومن بين الذين تم توقيفهم رئيس مجلس الإدارة وناشر الصحيفة عوض محمد يوسف، ورئيس التحرير أشرف عبد العزيز وماجد القوني مدير التحرير.

وقال أشرف عبد العزيز لـ (سودان تربيون) بعد دقائق من إخلاء سبيلهم إن قوات من الشرطة حاصرت مقر الصحيفة منذ وقت مبكر لكنها لم تعترض سبيل الصحفيين الذين خرجوا من المقر صوب مكاتب جهاز الأمن لتسليم مذكرتهم.

وأشار الى أن مسؤولين أمنيين اقتادوهم قبل الوصول الى مكان الوقفة المحدد الى مكاتب الامن السياسي بالخرطوم بحري وأبقوهم هناك لنحو خمس ساعات دون أي إجراء، باستثناء مصادرة اللافتات التي كانت بحوزتهم وتم السماح لهم بالمغادرة بعد تدخل رئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي.

وأكد عبد العزيز العزم على مواصلة العمل وفق ذات الخط التحريري المهني الذي اختطته الصحيفة لنفسها، وتقل كل الأحداث على الأرض.

وتابع "اذا تواصلت الرقابة بذات الطريقة سنستمر في المقاومة .. ولدينا خطوات تصعيدية أخرى بينها الاعتصام في مقر الاتحاد وربما نصعد الأمر الى إضراب عن الطعام ..لكننا لن نتوقف".



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