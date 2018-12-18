الأمن السوداني يعلن توقيف رجل بث فيديو يهدد بقتل المتظاهرين

الخرطوم 18 ديسمبر 2018- أعلنت السلطات الأمنية في السودان، الثلاثاء، القبض على الشخص الذي بث مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي حذر فيه من الخروج للشارع وهو يلوح بسلاح في يده.

(شروم) يواجه اتهامات بالتهديد والارهاب وانتحال صفة نظامية (SMC)

وحصد المقطع الذي بث على منصات "تويتر" و"فيس بوك" اهتماما لافتا من ناشطي حقوق الإنسان وتم ارساله الى المنظمات الدولية والجهات المعنية بالرقابة على أوضاع السودان، باعتبار أن الرجل يتحدث كأحد رجال الأمن ويلوح بقتل المحتجين.

وتزامن بث الفيديو مع بدء الاحتجاج في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى متفرقة على الأوضاع الاقتصادية المتردية المصحوبة بانعدام الخبز ووسائل النقل العام مما فاقم معاناة قطاع كبير من السودانيين.

وأعاد مشهد الفيديو الى الأذهان ما شهدته احتجاجات سبتمبر 2013 التي خرجت غضبا على رفع الدعم عن الوقود، حين حصد الرصاص أرواح ما لا يقل عن مائتي متظاهر حسب إحصاءات جهات حقوقية بينما تقول الحكومة السودانية أن من سقطوا لا يتجاوز عددهم 85، دون أن تتمكن من توقيف الجناة حتى الآن.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية على مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات محمد حامد تبيدي،إن المتهم سيواجه تهما تحت المواد ٦٤-٩٣-١٤٤ من القانون الجنائي والمتعلقة بالتهديد وإرهاب المواطنين وإثارة النعرات والفتن وانتحال صفة القوات النظامية والمادة (٢٦) أسلحة وذخيرة.

وأوضح المسؤول الأمني أنه ومنذ ظهور "المقطع المسيء" بدأت السلطات الأمنية البحث عن المتهم حتى تم القبض عليه الثلاثاء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.

وأضاف" اتضح أن اسمه محمد زين العابدين (شروم) ويعمل سائقا خاصا وليست له أية علاقة بأي جهة رسمية أو نظامية".

وأكد الرجل في مقطع فيديو جديد عدم صلته بأي مؤسسة رسمية أو قوات نظامية وأنه قام بتسجيل المقطع وبثه دون حساب آثاره وأرسل اعتذاره للشعب السوداني.

وأكد مدير الإعلام بالجهاز عدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات وأن القانون سيأخذ مجراه.

وناشد المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالات انتحال أو ممارسات مشابهة.