 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 4 شباط (فبراير) 2019

الأمن السوداني يعلن فتح تحقيق في ملابسات وفاة معتقل (خشم القربة)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 فبراير 2019- قال جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الاثنين، إن تحقيقا يجري بشأن ملابسات وفاة معتقل السبت الماضي كان محتجزا بإحدى مناطق ولاية كسلا شرقى السودان.

JPEG - 31.4 كيلوبايت
أحمد الخير أعتقل بواسطة الأمن وتسلمته أسرته جثة هامدة

وتضاربت الروايات بشأن وفاة أحمد الخير – 36 عاما-يعمل معلما بمنطقة (خشم القربة) حيث أكد أفراد من أسرته عاينوا جثمانه ظهور آثار ضرب وتعذيب على عدة مناطق في جسده.

لكن رئيس لجنة أمن الولاية أفاد انه تعرض لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.

وأوضحت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات في بيان الإثنين، إن لجنة تحقيق على مستوى عال برئاسة (فريق) جرى تكوينها للتحقيق في القضية ، باشرت مهامها اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأشار البيان كذلك الى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل النيابة الأعلى بالولاية باشرت عملها واستجوبت كل المعنيين من منسوبي الجهاز كما أخذت إفادات المطاعم وممثلي الأسرة وانهم في انتظار نتائج التحقيق.

وأفاد بيان الجهاز في شرحه لتداعيات الحادث الذي أثار ردود أفعال واسعة وغاضبة أن وحدة أمن خشم القربة أوقفت المعلم أحمد الخير عوض الكريم وآخرين، واخضعتهم لتحقيق أمني حول بعض الأنشطة والأحداث التي أفادت المعلومات الميدانية بمشاركتهم في ترتيبها وتنفيذها.

وأضاف " تقرر عقب انتهاء التحقيق نقلهم الى رئاسة الإدارة بمدينة كسلا" .

وتابع البيان "عقب أداء صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف بخشم القربة وتناول الوجبة عدد من المعتقلين وأعضاء الجهاز، وعقب ذلك شعر بعضهم -ضابطان و(3) من الموقوفين – ببعض التغيرات الباطنية (مبادئ تسمم) حيث تناولوا بعض الأقراص المهدئة، ومن ثم تحركوا الى كسلا حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق مما دعا لإسعافه مباشرة الى مستشفى كسلا حيث أسلم الروح هناك".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نافذة علي تفكير" تجمع المهنيين ": محمد ناجي الاصم كاتبا 2019-02-04 21:53:39 بقلم : عبد العزيز حسين الصاوي ++ مزيج من التخطيط للانتفاضة وتوقع تقديري لموعدها ++ رفض الغالبية يُبني على دلالات منطقية وعقلانية وليست فقط عاطفية أو هتافية. ++ " الشباب مجازا قائم علي معيار الحيوية الفكرية بحيث ينضوي (...)

الإنحياز والإنزلاق 2019-02-04 21:48:08 بقلم : محمد عتيق هبت نسمات النصر وبانت ملامحه الأولى: ‏ سرت روح الثورة تماماً في كل الشرايين: ‏شريان الشعب بمختلف أجياله ، والمرأة في المقدمة، فنانين، إعلاميين ورياضيين، الأطفال (يتأتئون ‏ليتعلموا الكلام فينطقون اول ما (...)

من وحي المقاطع والصور 2019-01-28 18:31:54 بقلم : محمد عتيق ‏على مدار الساعة واليوم تضج مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بالصور ومقاطع الفيديو التي توثق لمجريات وأحداث الثورة الملتهبة علي امتداد المدن السودانية، ‏وهي على صنفين أو نوعين فيما أرى، الأول : يعكس (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.