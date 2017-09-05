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الأمن السوداني يعيد اعتقال عضو بحزب معارض

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الخرطوم 5 سبتمبر 2017- قال حزب المؤتمر السوداني، المعارض، إن جهاز الأمن والمخابرات أعاد الثلاثاء، اعتقال أحد كوادر الحزب بعد ايام من الإفراج عنه.

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مخاطبة جماهيرية لحزب المؤتمر السوداني بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة ـ 30 ديسمبر 2016

وأفاد فى بيان تلقته (سودان تربيون) ان عضو الحزب بفرعية المملكة المتحدة وإيرلندا نبيل النويري تم اعتقاله مجددا.

وكان النويري تم اعتقاله فى 29 أغسطس المنصرم من داخل محكمة جنايات الخرطوم شمال أثناء حضوره جلسة الحكم فى قضية عضو الحزب الطالب عاصم عمر المتهم بقتل شرطي.

وقال البيان أن "النويري جاء من خارج السودان لحضورالجلسة خصيصاً،وبعد اعتقال دام لساعات تم الأفراج عنه"، مشيراً إلى ان جهاز الأمن استدعى النويري صباح وقام باعتقاله.

و قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السودانى أبوبكر يوسف إن "الاتصال مع نبيل النويري انقطع بعد الاستدعاء من الأمن، وأن النويري تم ايداعه المعتقل."

وأضاف "اعتقال النويري يأتى فى إطار الاستهداف الممنهج ضد حزب المؤتمر السودانى، وأن جهاز أمن النظام يبذل قصارى جهده من أجل حرمان المؤتمر السودانى من ممارسة حقوقه في العمل السياسى".

وتابع : "هذا الاستهداف يعتبر بمثابة وقود للحزب فى عمله المقاوم ضد النظام".

وينشط هذا الحزب دون سواه من قوى المعارضة في تحريك الشارع السوداني، باقامة مخاطبات في الأماكن العامة تدعو للتغيير والثورة على النظام الحاكم، كما تنفذ كوادره حملات توعوية في مجالات الصحة وإصحاح البيئة في مناطق متفرقة من العاصمة وبعض الولايات.



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