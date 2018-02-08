الأمن السوداني يغيب ثلاث صحف عن الصدور

الخرطوم 8 فبراير 2018 ـ غيب جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الخميس، صحيفتي "الجريدة" و"التيار" المستقلتين، وصحيفة الحزب الشيوعي "الميدان" عن الصدور بدون إبداء أي أسباب.

عدد صحيفة (الجريدة) المصادر يوم الإثنين 8 يناير 2018

ومنذ أن بدأت المظاهرات ضد ارتفاع الأسعار في يناير الماضي يستهدف جهاز الأمن الصحف التي تبرز تغطيات الاحتجاجات وآثار الإجراءات الاقتصادية على الوضع المعيشي بعقوبة مصادرة النسخ من المطابع.

وتعرضت صحيفة "الجريدة" للمصادرة مرارا خلال يناير الماضي لرفض هيئة تحرير الصحيفة الاستجابة لتعميم شفاهي من جهاز الأمن بعدم تغطية الاحتجاجات.

وصادر الأمن صحيفة (الميدان) للمرة الثالثة خلال فبراير الحالي، وللمرة العاشرة خلال شهري يناير وفبراير.

ويعمد جهاز الأمن إلى معاقبة الصحف بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.