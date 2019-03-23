الأمن السوداني يفرج عن السنهوري وصديق يوسف و3 آخرين

الخرطوم 23 مارس 2019- أخلت السلطات الأمنية في السودان السبت سبيل أربعة من قادة المعارضة بعد احتجاز لأشهر على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحي النظام ورحيل الرئيس عمر البشير.

أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري

وجرى الافراج عن القياديين في الحزب الشيوعي صديق يوسف "88" عام، والمتحدث باسم الحزب علي سعيد، كما أطلق سراح أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري وعبد الجليل عثمان.

والأحد الماضي طالب عضو الكونغرس الأميركي غس بيلراكيس الذي زار الخرطوم بالإفراج عن كافة المعتقلين من السياسيين والناشطين، ودفع للسلطات بقائمة تحمل أسماء المحتجزين.

وتم الإعلان الجمعة عن اخلاء سبيل الناشط بدر الدين السميت 73 عاما.

ونظم أهالي المعتقلين الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية أمام مباني جهاز الأمن في الخرطوم للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، ورفعوا صورا ولافتات تندد بتوقيفهم.