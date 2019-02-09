الأمن السوداني يفرج عن مجموعة من الصحفيين اعتقلوا لأيام

الخرطوم 9 فبراير 2019- أخلى جهاز الأمن والمخابرات السوداني ليل السبت سبيل مجموعة من الصحفيين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تشهدها عدد من المدن السودانية للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

رئيسة تحرير صحيفة الميدان إيمان عثمان

وأفاد ناشطون في وقت سابق أن حوالي 16 صحفيا جرى توقيفهم على فترات متفاوتة بعد اعتقالهم من أماكن مختلفة كان آخرهم على الدالي الذي اقتيد من مقر صحيفة (الجريدة) الأسبوع الماضي.

وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن قائمة المفرج عنهم شملت رئيسة تحرير صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي إيمان عثمان والصحفي قرشي عوض، عادل كلر، محمد بابكر، كمال كرار وآخرين.

وكان الرئيس عمر البشير أمر خلال لقاء ضمه بمجموعة من الصحفيين قبل ثلاث أيام بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.