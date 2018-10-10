الأمن السوداني يوقف برنامجا تلفزيونيا بسبب مقابلة مع (حميدتي)

الخرطوم 10 أكتوبر 2018 ـ أمر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الأربعاء، مدير قناة "سودانية 24" الطاهر حسن التوم بإيقاف برنامجه الحواري "حال البلد" بسبب حلقة تم بثها مساء الثلاثاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

وأبلغ مدير إدارة البرامج بالقناة "سودان تربيون" أن إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن استدعت مدير القناة ومقدم البرنامج، يوم الأربعاء، وناقشت معه حلقة "حميدتي" قبل أن يبلغوه بإيقاف البرنامج عن الظهور في الشاشة.

ودون مقدم البرنامج الطاهر حسن التوم على حسابه في (فيسبوك): "سيغيب برنامج حال البلد عن مشاهديه بسبب توجيهات صدرت اليوم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. تم استدعائي قبل قليل وتبليغي بذلك".

وأثارت مقابلة أجراها التوم مع "حميدتي" ردود أفعال واسعة حيث نفى قائد قوات الدعم السريع أي علاقة لقواته بسقوط قتلى خلال احتجاجات سبتمبر 2013 قائلا إن قواته في ذلك الوقت كانت تخضع للتدريب وتم تخريجها في أكتوبر من ذات العام والدفع بها لمناطق العمليات.

وتابع قائلا: "الشعب السوداني لازم يعرف انه ليس لدينا علاقة بهذه القصة".

كما هاجم قائد قوات الدعم السريع والي شمال كردفان أحمد هارون لمبادرته بانتقاد (الدعم السريع) قبل عدة أعوام حين طالبها بمغادرة ولايته إثر جريمة قتل ارتكبها أحد الجنود، وقال إن هارون مكانه السجن وليس الولاية.

وسبق أن منع الأمن الطاهر حسن التوم من تقديم برنامجه "حال البلد" وأبلغه في نوفمبر 2016 بتجاوز "الخطوط الحمراء" بتركيزه على حزمة إجراءات اقتصادية قاسية حينها.

وفي أغسطس الماضي أوقف جهاز الأمن برنامج "الميدان الشرقي" بقناة "أمدرمان" والذي يقدمه الصحفي عبد الباقي الظافر.

وتتسم العلاقة بين جهاز الأمن ووسائل الإعلام في السودان بالتوتر حيث يتهمها الجهاز بتجاوز "الخطوط الحمراء" ونشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".